Първите думи на крал Чарлз III след смъртта на кралицата

Кралица Елизабет II почина днес на 96-годишна възраст в замъка Балморал. Тя си отиде спокойна, съобщиха от Бъкингам, заобиколена от най-близките си - четирите си деца и внука си Уилям.

Ето го пълния текст на изявлението на краля:

"Смъртта на моята любима майка, Нейно Величество Кралицата, е момент на най-голяма тъга за мен и всички членове на семейството ми.

Скърбим дълбоко за кончината на един уважаван суверен и много обичана майка. Знам, че загубата ѝ ще бъде дълбоко почувствана в цялата страна, в Британската общност и от безброй хора по света.

По време на този период на траур и промяна аз и моето семейство ще се утешаваме от знанието за уважението и дълбоката привързаност, които навсякъде изпитваха към кралицата."

