Рамзан Кадиров е на смъртния си одър, твърди украинското разузнаване

Здравето на чеченския лидер Рамзан Кадиров се е влошило и той е на диализа поради бъбречна недостатъчност, твърдят украинските медии, позовавайки се на източници от Разследващата служба на Украйна и военното разузнаване. Според тях Кадиров очевидно се намира в частната си болница в Чечения, където са се събрали членове на семейството му, включително и някои, които са пристигнали от чужбина.

Търси се наследник

"С Рамзан Кадиров, който сега стои на входа на концертната зала на Йосиф Кобзон, процесът на определяне на кандидата, който ще стане новият лидер на Чечения, се засили", твърдят източниците от разузнаването. Йосиф Кобзон беше известен руски певец и ревностен поддръжник на Кремъл, който почина през 2018 г. В руския и украинския политически жаргон „да отидеш на концерт на Кобзон“ е саркастичен начин да се каже, че някой е починал или е близо до смъртта, което означава, че ще се присъедини към Кобзон в отвъдното.

⚡️ ⚡️ Kadyrov’s kidneys have failed



The Kremlin is urgently looking for a new strongman to rule Chechnya, sources in Ukraine’s military intelligence (HUR) say.



Kadyrov is currently in his private hospital — members of his family have gathered there.



And this time, no… pic.twitter.com/HuLUE4DVAH — NEXTA (@nexta_tv) January 11, 2026

Разследващата служба на Украйна вече е съобщавала за влошаването на здравето на Кадиров, включително в официални изявления. На 15 септември 2023 г. представителят на службата Андрий Юсов заяви, че чеченският лидер е в много тежко състояние. През последните години постоянно се разпространяват различни слухове за това.

Последно името на Рамзан Кадиров попадна под светлините на прожекторите, след като украинският президент Володимир Зеленски призова САЩ да го заловят по подобие на венецуелския държавен глава Николас Мадуро като опит за натиск върху руския диктатор Владимир Путин в преговорите за мир. Синът на чеченския лидер Адам Кадиров реагира остро: Ако баща му или Путин заповядат: Адам Кадиров бил готов да залови Зеленски "като Мадуро".