Войната в Украйна:

"Разчитаме на Америка": Зеленски за срещата в Аляска

15 август 2025, 18:19 часа 326 прочитания 0 коментара
"Разчитаме на Америка": Зеленски за срещата в Аляска

Разчитаме на Америка. Готови сме, както винаги, да работим възможно най-продуктивно. Това написа украинския президент Володимир Зеленски по повод голямата среща в Аляска между руския диктатор Владимир Путин и американския президент Доналд Тръмп, предаде френското издание Le Monde.  Украинският президент заяви, че срещата има „наистина висок залог “. Той се надява, че първата среща между Тръмп и Путин от 2019 г. насам  „ще отвори пътя за истински и честен мир и съществен разговор между лидерите в тристранен формат: Украйна, Съединените щати и руската страна “. Зеленски призова за прекратяване на войната.

Европа и Зеленски чакат

Украинският президент и европейските лидери ще бъдат принудени да чакат Доналд Тръмп, както обеща, да ги информира за съдържанието на срещата си на четири очи с Владимир Путин, който „днес има възможност да приеме прекратяване на огъня “, подчерта германският канцлер Фридрих Мерц, според когото „президентът Тръмп вече може да направи значителна крачка към мира “ .

Най-лошият сценарий за Киев и Европа

За Киев и Европа най-лошият сценарий би бил Доналд Тръмп да бъде убеден да преначертае картата на Украйна според желанията на Москва. Русия настоява Украйна да отстъпи четири частично окупирани области (Донецк, Луганск, Запорожие и Херсон), в допълнение към Крим, който анексира през 2014 г., и да се откаже от доставките на западно оръжие и от всякакво членство в НАТО. ОЩЕ: "Той няма да си играе с мен": Големият коз на Тръмп срещу Путин и как диктаторът ще отклони вниманието от мира в Украйна (ОБЗОР-ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
среща Тръмп Путин Володимир Зеленски война Украйна мир Украйна
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес