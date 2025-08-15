"Разчитаме на Америка": Зеленски за срещата в Аляска

Разчитаме на Америка. Готови сме, както винаги, да работим възможно най-продуктивно. Това написа украинския президент Володимир Зеленски по повод голямата среща в Аляска между руския диктатор Владимир Путин и американския президент Доналд Тръмп, предаде френското издание Le Monde. Украинският президент заяви, че срещата има „наистина висок залог “. Той се надява, че първата среща между Тръмп и Путин от 2019 г. насам „ще отвори пътя за истински и честен мир и съществен разговор между лидерите в тристранен формат: Украйна, Съединените щати и руската страна “. Зеленски призова за прекратяване на войната.

Европа и Зеленски чакат

Украинският президент и европейските лидери ще бъдат принудени да чакат Доналд Тръмп, както обеща, да ги информира за съдържанието на срещата си на четири очи с Владимир Путин, който „днес има възможност да приеме прекратяване на огъня “, подчерта германският канцлер Фридрих Мерц, според когото „президентът Тръмп вече може да направи значителна крачка към мира “ .

Най-лошият сценарий за Киев и Европа

За Киев и Европа най-лошият сценарий би бил Доналд Тръмп да бъде убеден да преначертае картата на Украйна според желанията на Москва. Русия настоява Украйна да отстъпи четири частично окупирани области (Донецк, Луганск, Запорожие и Херсон), в допълнение към Крим, който анексира през 2014 г., и да се откаже от доставките на западно оръжие и от всякакво членство в НАТО. ОЩЕ: "Той няма да си играе с мен": Големият коз на Тръмп срещу Путин и как диктаторът ще отклони вниманието от мира в Украйна (ОБЗОР-ВИДЕО)