"Той няма да си играе с мен": Големият коз на Тръмп срещу Путин и как диктаторът ще отклони вниманието от мира в Украйна (ОБЗОР-ВИДЕО)

Срещата на върха в Анкъридж (щата Аляска) между американския президент Доналд Тръмп и руския диктатор Владимир Путин днес, 15 август (започва в 22 ч. българско време) е едно от събитията на годината. Залогът е бъдещето на суверенна европейска държава, нападната през февруари 2022 г. от по-големия си съсед, а държавният глава на САЩ вече е дал да се разбере пред европейските лидери и пред самия украински президент Володимир Зеленски, че няма да прави споразумения с Путин по териториални въпроси, без в тях да е включен и Киев. Самият Зеленски няма да участва в срещата.

Вчера следобед Доналд Тръмп говори пред медиите в Белия дом за събитието и ето какви са основните акценти от изявлението му:

Тръмп заяви, че ако не беше президент, Путин "много по-скоро би... превзел цяла Украйна", добавяйки: "Но аз съм президент и той няма да си играе с мен".

Доналд Тръмп каза, че ще разбере в първите няколко минути дали той и Путин ще имат "добра среща". Уточни, че в противен случай тя "ще приключи много бързо".

Целта на преговорите, каза държавният глава на САЩ, е да "подготви почвата" за друга среща - с руския лидер и украинския президент Володимир Зеленски.

В интервю за Fox News Radio по-рано през деня Тръмп заяви, че ако срещата е "добра", ще се обади на Зеленски, за да уговори друга, но добави, че има "25% вероятност тази среща да не бъде успешна".

Американският президент каза, че ще трябва да има "отстъпки" по отношение на границите между Русия и Украйна и териториите. "САЩ ще наложат санкции, ако срещата завърши зле", смята той.

"Войната в Украйна е вероятно най-трудна за спиране. Путин знае, че съм най-трудният противник, с когото някога се е сблъсквал. Мисля, че ще сключи сделка, мисля, че иска да сложи край на това", допълни Тръмп. Междувременно Кремъл заявява, че на срещата на върха между Русия и САЩ няма да бъдат подписвани документи.

Той отбеляза, че допълнителните 25-процентови мита срещу Индия заради покупката на руски петрол вече са "прекъснали" това закупуване, а загубата на големи клиенти може да е повлияла на решението на Москва за срещата. Припомняме, че Тръмп и администрацията му заплашиха с вторични санкции Русия - т.е. с налагане на тарифи срещу държави, които купуват руски петрол, като Китай, Бразилия и др. Вчера републиканецът заплаши Москва с "много тежки последствия", ако Путин не се съгласи да прекрати огъня в Украйна, но не внесе уточнения.

В същото време той отказа да каже дали е готов да предложи на Русия икономически стимули за прекратяване на войната в Украйна, като подчерта, че основната му цел е незабавно мирно споразумение: Минерали за мир: Тръмп ще направи предложение до Путин за Аляска.

"Втората среща с Путин и Зеленски ще бъде по-важна - ще постигнем мир и ще спра шест войни за шест месеца", похвали се Тръмп, въпреки че Киев и Москва са на два много отдалечени полюса към момента. "Може би ще поканим някои европейски лидери на срещата, а може би не", добави той.

Тръмп заяви по време на интервю за Fox News, че ще проведе или съвместна пресконференция с Путин след срещата, или самостоятелна - в зависимост от резултата от личния му разговор с диктатора. Първо ще има дискусия очи в очи между двамата, след което ще се състои по-обща среща между делегациите.

Вчера Путин похвали САЩ за "доста енергичните и искрени усилия да се прекратят военните действия, да се сложи край на кризата и да се постигнат споразумения, които са в интерес на всички страни, участващи в конфликта". Диктаторът добави: "Да се създадат дългосрочни условия за мир между нашите страни, в Европа и в света като цяло": Путин свика специално съвещание преди срещата с Тръмп в Аляска (СНИМКИ).

Ключово е и изказването на Тръмп, че не може да убеди Путин да спре да убива украински граждани с ракети и дронове.

Украинското външно министерство също излезе с позиция преди дискусиите в Аляска. "Решенията за мир не могат да бъдат взети без Украйна, а преговорите ще дадат резултат едва след като бъде постигнато примирие", написа украинският външен министър Андрий Сибиха в X. Той отбеляза, че позицията на Украйна и нейните партньори по пътя към мира е принципна и ясна – а именно, че няма как нищо да бъде определено без Украйна.

"Никой не иска мир повече от украинците. Никой не иска мир повече от европейците. Но Русия вижда основната си цел във воденето на война. Русия предпочита да изгражда нови стени на пътя ни към справедлив и траен мир. Тя иска да ограничи нашата свобода", заяви ръководителят на украинското външно министерство. Той подчерта, че само чрез единство, което е "по-силно от руския империализъм", може да бъде постигнат достоен мир, основан на надеждна сигурност.

Важен детайл - Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ издаде обща лицензия 125, свързана с Русия. Тя разрешава трансакции, свързани със срещите между правителството на САЩ щати и правителството на Руската федерация в Аляска. Това означава, че от 15 до 20 август всички операции, свързани с подготовката и провеждането на срещата на върха между Путин и Тръмп в Аляска, ще бъдат освободени от санкции.

Русия ще отклонява вниманието?

Кремъл вероятно ще използва срещата на върха в Аляска, за да отклони вниманието от мирните преговори с Украйна и да го насочи към отношенията между Русия и САЩ, с цел да убеди администрацията на Тръмп да предложи на Москва така необходимото икономическо сближаване. Такава прогноза прави американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW). Кремъл включи в делегацията руския министър на финансите Антон Силуанов и изпълнителния директор на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев, което е достатъчна индикация да се направи подобна оценка.

Снимка: Кирил Дмитриев, Kremlin.ru

Нито Силуанов, нито Дмитриев са присъствали на предишните преговори между Русия и Украйна в Истанбул през май или юни 2025 г. Дмитриев обаче присъстваше на преговорите между САЩ и Русия в Истанбул през февруари тази година. Кремъл често го използва, за да представи Русия като привлекателен икономически партньор за Съединените щати, и използва неговия бизнес опит, за да защитава икономическите интереси на Русия. Дмитриев играе важна роля в руската пропаганда, като преди срещата на върха заяви, че Аляска е историческа част от Русия. Той представи страната си като световна сила, равна на САЩ, което обаче подкопава очевидната му позиция като неутрален арбитър, фокусиран върху икономиката.

Кремъл разчита на Антон Силуанов да омаловажи вредните ефекти от западните санкции върху руската икономика, в опит да убеди Запада да отмени наказателните мерки срещу Русия уж поради тяхната неефективност (фалшиво твърдение според ISW). Присъствието на Дмитриев и Силуанов в Аляска вероятно има за цел да представи срещата като потенциална бизнес сделка.

Делегацията на Кремъл пристига в Аляска със сериозно отслабена вътрешна икономика, което дава на администрацията на Тръмп значително предимство по време на срещата на върха. Bloomberg съобщи на 13 август, че западните санкции и военната икономика на Русия нанасят сериозни щети на руската икономика като цяло, докато опитите на Путин да я стабилизира се провалят, защото приходите от руския петрол продължават да спадат. Това, съчетано с тежките западни санкции, наложи сериозно напрежение върху и без това напрегнатия федерален бюджет на Русия, който сега е изправен пред най-високия бюджетен дефицит за последните 30 години: Бюджетният дефицит на Русия вече надхвърля годишната цел с 30%.

Анонимни източници са заявили пред Bloomberg, че Путин многократно е искал облекчаване на санкциите като част от всяка сделка, която ще се обсъжда в Аляска. Според експертите от ISW това вероятно показва, че диктаторът е загрижен за състоянието на руската икономика и търси икономическо облекчение от Запада.

Русия вероятно ще се опита да отвлече вниманието от войната и с друг подход - като окаже натиск върху администрацията на Тръмп да се ангажира с двустранни преговори за контрол над въоръженията. На 14 август Путин проведе среща с високопоставени служители на Кремъл, на която заяви, че преговорите между САЩ и Русия ще създадат условия за осигуряване на "мир... в целия свят", ако доведат до споразумения за стратегически офанзивни оръжия. Руският президентски съветник Юрий Ушаков каза, че Путин и Тръмп може да "засегнат" по-широките задачи за осигуряване на мир и сигурност.

Институтът за изучаване на войната оцени през последните седмици, че Кремъл е подхвърлил перспективата за двустранни преговори за контрол над въоръженията пред САЩ, за да си осигури желаните искания в Украйна и да отклони вниманието от темата за мирните преговори: "Запад 2025": Русия и Беларус със съвместни ядрени учения.

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Няма особена промяна във военната активност в Украйна на дневна база, отчита Генералният щаб на украинската армия. На 14 август са станали 149 бойни сблъсъка, което е с един повече спрямо 13 август. Руснаците са хвърлили 162 управляеми авиационни бомби (КАБ), т.е. с 8 повече на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 28 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 5839 изстреляни снаряда, като на дневна база това е с около 80 снаряда повече. Руската армия е използвала 5593 FPV дрона, което е с цели 1170 повече за денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Пак в Покровското направление е най-горещо – 53 руски пехотни атаки са отбити там. Още 21 са спрени в съседното от юг Новопавловско направление, твърдят Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). В Лиманското са станали 20 атаки. Няма други сектори на фронта, където да е имало двуцифрен брой руски пехотни нападения.

Руските сили все още не са укрепили и консолидирали позициите си на изток и североизток от Добропиля - по северния фланг на град Покровск, където вече проникнаха. И украински, и руски източници съобщават, че украинските подкрепления стабилизират ситуацията. На 14 август говорителят на украинския генерален щаб Андрий Ковалев и началникът на военната администрация на Донецка област Вадим Филашкин съобщиха, че новопристигналите украински резерви са допринесли за стабилизиране на положението в посока Добропиля и държат фронтовата линия. Руски военни блогъри признаха, че украинските резерви контраатакуват и са отблъснали руснаците леко в неуточнени райони.

The General Staff says the situation on the Dobropillia axis is stabilizing. Spokesman Andriy Kovalov reported that Ukrainian forces are detecting and destroying small Russian groups that managed to break through, with additional troops and resources deployed for the task. pic.twitter.com/Ous1gD1aqp — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 14, 2025

ISW продължава да оценява, че руските сили не контролират територията на изток и североизток от Добропиля, където те наскоро проникнаха - прави се ясно разграничение между трайните руски позиции и ограничените мисии за проникване.

Популярни руски военнопропагандни канали като "Два майора" и "Рибар" мълчат за това какво се случва при Добропиля, като обръщат внимание на други сектори от фронта. Според "Рибар", поддържан от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, Щербиновка в Торецкото направление била "освободена" - информацията в случая е на руското военно министерство. Става въпрос за района, намиращ се западно от град Торецк и южно от язовира Клебан-Бик. "Два майора" пише, че боевете около Щербиновка продължават.

Информацията на двата канала гласи също, че в Новопавловското направление руснаците превзели село Искра, на границата между Донецка и Днепропетровска област. Селото има повече от 700 сгради и добре укрепен отбранителен възел на Въоръжените сили на Украйна, посочва "Два майора". "В южната част на ДНР (Донецка област, т.е. в Южнодонецкото направление, Новопавловско) само две населени места остават под контрола на Въоръжените сили на Украйна - Олександроград и Камишеваха", твърди каналът.

"На фронта в Запорожие, в района на Мала Токмачка, нашите малки щурмови групи, с подкрепата на артилерия и дронове, разширяват зоната на контрол от югоизточната страна на селото. Планът е да се прекъснат логистичните маршрути от Орехово и Запорожие. Освен това южната част на Степногорск е подложена на щурм, ситуацията е трудна, врагът се опитва да пробие в малки групи към нашия тил", пише още "Два майора".

Твърди се също, че руснаците разширявали предмостието си на левия бряг на река Вовча - във Вовчанското направление, което е в северната част на Харковска област. Там се водят "свирепи битки", а украинците контраатакуват.

През изминалата нощ Русия е атакувала Украйна с две балистични ракети "Искандер-М" и 97 дрона, като към 8 ч. на 15 август противовъздушната отбрана е свалила или обезвредила с електронно заглушаване 63 безпилотни машини в северната и източната част на страната, съобщават украинските ВВС. Общо две ракети и 34 дрона са поразили 13 локации.

Един човек е ранен в резултат на руски удар с дрон по бензиностанция в област Суми, съобщиха местните власти. Ударен е граждански автомобил на територията на обекта в покрайнините на община Суми, избухнал е пожар, а шофьорът е получил изгаряния и му се оказва медицинска помощ. Освен колата, са били повредени и помещения в бензиностанцията. Служителите не са пострадали.

В Русия също имаше удари от украински дронове, включително по нефтопреработвателен завод в Самарска област - атака, потвърдена и от украинския генщаб: Тежка нощ в Русия: Удар по нефтопреработвателен завод, атаки в Белгород и Курск (ВИДЕО).