Любопитно:

Rheinmetall подготвя немския еквивалент на Starlink, за да намали зависимостта на военните от САЩ

26 януари 2026, 12:41 часа 215 прочитания 0 коментара
Rheinmetall подготвя немския еквивалент на Starlink, за да намали зависимостта на военните от САЩ

Германската компания Rheinmetall и производителят на сателити OHB водят преговори за съвместно разработване на интернет услуга за германската армия, подобна на американската Starlink, която да намали зависимостта на Бундесвера от САЩ.  

Проектът е предназначен да осигури на Бундесвера сигурна и автономна система, сравнима по капацитет със сателитната интернет мрежа, разработена от SpaceX на Илон Мъск. Германия е готова с план за 35 милиарда евро за военни космически технологии, за да не бъде вече толкова зависима от неевропейски доставчици и най-вече от Starlink, пише Financial Times.  

Проектът ще бъде насочен предимно към източния фланг на НАТО, разкрива Армин Флайшман, координатор по космическите въпроси към германските въоръжени сили пред изданието.

Още: "Райнметал" ще достави бойни машини за пехотата на Украйна

Германия засилва военното си присъствие в Литва, където планира да създаде постоянна бригада от 5000 войници. Техническите спецификации на програмата вече са определени и съответните органи работят по стартирането на търг, съобщава медията.

Космосът се превръща в нова област на развитие за Rheinmetall, която досега е специализирана в производството на тежки оръжия като танкове и артилерия, както и боеприпаси за тях. В края на 2025 г. компанията спечели първия си голям договор на стойност 2 милиарда евро за производство на радарни спътници в сътрудничество с финландската компания Iceye. Радарната технология позволява наблюдение дори в облаци, при лошо време или през нощта и се смята за особено подходяща за военни цели, пише още медията.

"Сигнал към Русия": "Райнметал" строи завод за боеприпаси и в Литва (ВИДЕО)

Плановете на Германия да налее пари в сектора ще я направят третия по големина инвеститор в космически технологии в света след САЩ и Китай, според космическата консултантска компания Novaspace.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Германия САЩ Бундесвера Starlink Rheinmetall
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес