"Райнметал" ще достави бойни машини за пехотата на Украйна

Най-големият германски производител на отбранителна техника "Райнметал" (Rheinmetall), ще достави пет бойни машини на пехотата "Линкс КФ41" (Lynx KF4)1 на Украйна, съобщи компанията днес, цитирана от ДПА. Първите машини се очаква да бъдат доставени в началото на тази година, се казва в изявление на "Райнметал". Договорът възлиза на няколко десетки милиона евро.
Ukraine will receive its first five KF41 Lynx infantry fighting vehicles from Germany in early 2026, according to Rheinmetall. The deal, worth tens of millions of euros, was signed in December. Deliveries will continue, with future production expected to be localized in Ukraine.… pic.twitter.com/qZ63OK0Fk8— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 12, 2026
Финансирането на системите ще бъде осигурено от германското правителство, като от компанията допълниха, че договорът е бил подписан миналия месец. Украйна оказва съпротива срещу пълномащабното нахлуване на Русия вече близо четири години и получава военна подкрепа от западните си съюзници, припомня ДПА.
