Войната в Украйна:

"Райнметал" ще достави бойни машини за пехотата на Украйна

12 януари 2026, 18:47 часа 263 прочитания 0 коментара
Най-големият германски производител на отбранителна техника "Райнметал" (Rheinmetall), ще достави пет бойни машини на пехотата "Линкс КФ41" (Lynx KF4)1 на Украйна, съобщи компанията днес, цитирана от ДПА. Първите машини се очаква да бъдат доставени в началото на тази година, се казва в изявление на "Райнметал". Договорът възлиза на няколко десетки милиона евро.

Финансирането на системите ще бъде осигурено от германското правителство, като от компанията допълниха, че договорът е бил подписан миналия месец. Украйна оказва съпротива срещу пълномащабното нахлуване на Русия вече близо четири години и получава военна подкрепа от западните си съюзници, припомня ДПА.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
война Украйна Rheinmetall райнметал украинска морска пехота
