Румъния измисли как да подмлади армията - солидни бонуси за доброволна служба

В четвъртък, 2 октомври, румънското правителство одобри законодателство, въвеждащо разширена програма за доброволно военно обучение като част от по-широка инициатива за модернизиране на отбранителните способности и възстановяване на резервните сили. Новата рамка замества предишния модел на едноседмично обучение с четиримесечна програма и дава на участниците възможност да преминат към пълноценна военна служба. Официални представители заявяват, че целта е да се подмлади застаряващият резервен корпус и да се запълнят пропуските в човешките ресурси, които стават все по-належащи на фона на засилената несигурност в региона.

Финансово привлекателна програма

Програмата е отворена за мъже и жени на възраст от 18 до 35 години, които не са служили преди това във въоръжените сили. Тя е проектирана така, че да бъде финансово привлекателна - доброволците ще получават от 400 до 600 евро на месец, както и безплатно настаняване, храна, медицински грижи и военно оборудване.

Още: Румъния е много близо до постигането на 6-процентов дефицит за 2026 г.

След завършване на курса всеки участник ще получи и бонус на стойност около 5300 евро.

Завършилите курса автоматично ще получат статут на резервисти, като по този начин ще се създаде по-млад и по-способен резерв от обучен персонал. Те ще имат и възможност да продължат кариерата си като професионални войници, ако желаят да останат във въоръжените сили.

Подмладяване

Министърът на отбраната Йонуц Мощяну заяви на пресконференция, че средната възраст на резервистите в Румъния – около 48 години – е твърде висока за една модерна и гъвкава военна сила. "Наложително е да подмладим резервните си сили. Тази програма ще ни позволи да привлечем по-млади граждани във въоръжените сили и да укрепим отбранителните способности на Румъния", каза той.

Още: Румъния с грандиозен план за закупуване на танкове "Ейбрамс"

Снимка: Getty Images

В момента Румъния разполага с около 4700 доброволни резервисти. Средносрочната цел е да се привлекат около 10 000 нови доброволци, като се набляга силно на по-младите новобранци.

Липсата на персонал, преди всичко на офицери и специалисти, е ключов проблем за армията на Румъния, която премахна задължителната военна служба през 2007 г. и няма планове да я възстанови. Днес службата е изцяло доброволна, което прави набирането на кадри както стратегическа необходимост, така и предизвикателство.

Още: За пореден път се включихме във военно учение в тясна координация с румънската армия

Макар финансовите стимули да са привлекателни за някои хора, особено в селските или икономически неблагоприятни региони, официалните лица признават, че интересът към военния живот е ограничен. Новият закон има за цел да промени това възприятие, като предлага по-всеобхватно и възнаграждаващо обучение.

Нужда от одобрение на парламента

Законодателството, което все още се нуждае от одобрение от парламента, е част от по-широк пакет от реформи в областта на отбраната. Румъния почти удвои разходите си за отбрана от 2023 г. насам до около 2,5% от БВП през тази година. Има планове тази цифра да бъде увеличена до 3,5% до 2030 г., като допълнителни 1,5% от БВП са предназначени за стратегическа инфраструктура, логистика и киберсигурност.

По-голямата част от бюджета ще бъде насочена към разширяване на размера и оперативната готовност на армията, укрепване на противовъздушната отбрана и натрупване на запаси от боеприпаси, пише Balkan Insight.

Официални представители заявяват, че новата доброволческа програма допълва тези инвестиции, като гарантира, че Румъния не само модернизира военното си оборудване, но и осигурява необходимите човешки ресурси за дългосрочна устойчивост в рамките на НАТО.