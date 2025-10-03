Four of A Kind с нов сингъл и дебютен албум (ВИДЕО)

Трети сингъл и трета печеливша ръка вади в раздаването за предстоящия си дебютен албум новата джаз рок група Four of A Kind. Бандата представя днес "Did I" - най-нежната балада в колекция "All In", която излиза утре, 4 октомври. Албумът ще има и своята премиера на живо в Sofia Live Club същата вечер. Но това няма да бъде концерт, това ще е гмуркане в бурно море, чиито вълни смесват стиловете, завъртат ги в импровизации и създават нови светове. А за четиримата от Four of A Kind остава само да покажат на публиката как се забавляват с инструментите си.

"Did I" е една от най-нежните песни в албума, която на концерт използваме за почивка на ушите след силните и дълги импровизации. А записът се получи много интимен и уютен", споделя барабанистът на групата Боян "Бонзи" Георгиев. В последните месеци той оставяше палките за малко да почиват, за да дебютира като оператор за два от видеоклиповете на Four of A Kind - предишния "C World" и "Did I". Клиповете са смислово свързани, като ни разказват една красива любовна история с невероятни природни гледки и изящната главна героиня Силвия Христова.

Кои са Four of A Kind

Four of A Kind е нова формация, родена от импровизациите и забавлението по време на джем сешъни на четирима доказани през годините музиканти - Боян "Бонзи" Георгиев, когото феновете познават добре от една от най-силните български метъл банди Odd Crew, Миро Найденов, Вихрен Паунов и Иво Паунов, които пък са истински вдъхновители в блус и джаз средите. Точно като името на бандата, заимствано от покера и означаващо четири карти от един вид - те са еднакво харизматични и талантливи, но всеки е с различна боя, внася тази уникална индивидуалност в музиката на Four of A Kind. Резултатът? За тези, които не са ги слушали до момента на живо, може да е като избухване на супер нова, взрив на сетивата, предизвикан от неочакваните обрати на импровизациите им и огромното разнообразие от музикални манипулации, с които да влияят на публиката.

