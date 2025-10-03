Украйна успява да прехваща вече шест пъти по-малко руски ракети

Процентът на прехващане на балистични ракети в Украйна е спаднал рязко през последния един месец - от 37% на 6% и то при положение, че Русия е направила по-малко изстрелвания. Причината - поне четири завода за производство на дронове в и около Киев са претърпели значителни щети това лято. Това съобщи Financial Times, позовавайки се на данни от лондонския Centre for Information Resilience и на украински източници.

Източници на изданието както о Украйна, така и от Запада, смятат, че Русия е модернизирала значително своите ракети "Искандер-М" и "Кинжал". Модернизираните ракети вече могат да маневрират и да променят траекторията си в последния момент, което им позволява по-ефективно да избягват противоракетната отбрана "Пейтриът". Прехващачите "Пейтриът" са единствените в арсенала на Киев, способни да свалят балистични ракети.

Украйна споделя данни за използването на "Пейтриът" с Пентагона и американските производители на системи за противовъздушна отбрана, за да могат те да направят необходимите модификации. Системата "Пейтриът" се произвежда от компанията Raytheon от щата Вирджиния, а ракетите-прехващачи за системата - от Lockheed Martin от Мериленд. Според един от източниците на вестника обаче, подобренията на системата не успяват да догонят подобренията, които прави Русия.

