За първи път от 1400 години: Жена ще ръководи Англиканската църква

Великобритания назначи Сара Мълали за нов архиепископ на Кентърбъри и това е първият път, когато жена става за водач на Църквата на Англия в 1400-годишната история на тази длъжност. Мълали също така става формалната ръководителка на около 85 милиона англиканци по целия свят. Назначаването на жена на такава позиция обаче увеличава риска за по-дълбоки богословски разделения с някои от по-консервативните клонове на църквата в африканските държави, предаде агенция "Ройтерс".

Реформите, въведени преди 11 години, дадоха възможност на жена да заема поста и след като беше назначена за 106-и архиепископ на Кентърбъри, Мълали се превърна в лидер на една от последните области на британския обществен живот, ръководени традиционно от мъже. Но за англиканците по целия свят, около две трети от които живеят в страни като Нигерия, Кения и Уганда, назначаването на първата жена архиепископ може допълнително да подчертае оттласкването им от Църквата майка в Англия.

Повече за Сара Мълали

Мълали, на 63 години, е бивша медицинска сестра, работила като главен медицински директор на Англия в началото на XXI век. Тя се застъпва за създаването на отворена и прозрачна култура в църквите, която позволява различия и несъгласия. „Има много общи черти между сестринството и това да си свещеник. Всичко е свързано с хората и с това да си до тях през най-трудните моменти в живота им“, каза тя веднъж пред пресата, припомня Ройтерс.

Офисът на премиера Киър Стармър обяви решението с официалното съгласие на крал Чарлз. Като монарх, Чарлз е глава на Англиканската църква, роля, установена през XVI век, когато крал Хенри VIII отделя Англия от Католическата църква. Англиканската църква е без лидер от миналия ноември, когато Джъстин Уелби подаде оставка заради скандал с прикриване на малтретиране на деца.

Източник: БТА