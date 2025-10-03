Войната в Украйна:

Швеция призова ЕС да опрости стандартите за купуване на дронове

03 октомври 2025, 15:50 часа 124 прочитания 0 коментара
Шведският премиер Улф Кристершон призова Европейския съюз да опрости стандартите за купуване на дронове, като в същото време настоя, че отговорността за укрепването на способностите за борба с дронове трябва да е на отделните страни членки, а не на блока като цяло. „ЕС не е отбранителна организация … Всяка страна трябва да укрепи тези способности и след това трябва да си сътрудничим много тясно, за да можем да засичаме дронове“, заяви Кристершон късно снощи в интервю за Ройтерс в Копенхаген.

Европейските лидери се срещнаха в Копенхаген тази седмица на фона на растящите опасения заради нахлуванията на дронове и изразиха подкрепа за заздравяването на мерките за отбрана в региона. Русия отрича да е отговорна за случаите.

Миналия месец председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предложи да бъде създадена „стена срещу дронове“ – мрежа от сензори и оръжия, проектирани да засичат, следят и неутрализират дронове. Подробностите и цената на инициативата обаче остават неясни, пише Ройтерс. 

Швеция, в която е базирана отбранителната компания „Сааб“ (Saab), която специализира в производството на технологии за борба с дронове, подчертава, че решенията за оборудването на националните въоръжени сили трябва да съответстват на целите на НАТО, а не да попадат под юрисдикцията на ЕС.

Елена Страхилова
