"Булгартрансгаз" предложи удължаване на маршрутния продукт за пренос на газ към Украйна

"Булгартрансгаз", съвместно с газопреносните оператори на Гърция, Румъния, Молдова и Украйна предлагат удължаване до края на газовата година 2025/2026 на маршрутния продукт за пренос на газ от Гърция до Украйна, съобщиха от българското държавно дружество. Решението е взето по време на среща на компаниите в гръцката столица Атина, в която участва изпълнителният директор на българския газопреносен оператор Владимир Малинов.

Украйна ще може да получава природен газ от надеждни източници

"Разработеният в дух на солидарност с Украйна продукт, е реална мярка за подобряване енергийната сигурност и гарантиране на достъпни енергийни доставки. По този начин Украйна ще може да получава природен газ от надеждни източници, включително и от САЩ, в изпълнение на политиката за увеличаване дела на американския втечнен природен газ в региона", заяви Малинов.

По думите му механизмът, предложен на регионалния пазар по прозрачен и недискриминационен начин, позволи резервации на капацитет по маршрута от Гърция, през България, Румъния и Молдова, до Украйна на конкурентни цени.

Операторите предлагат удължаването на действието на маршрута на база на обратната връзка, получена през последните месеци от участниците на пазара. В рамките на срещата операторите подписаха съвместно писмо до регулаторите в съответните държави, с което призовават за срочно одобрение на продукта.

"Решението, което предлагаме, ще допринесе в значителна степен за намаляване на риска от потенциална енергийна криза в Украйна, както и за преодоляване на негативните последици за регионалния пазар - на газ и електроенергия през предстоящия зимен сезон и следващия нагнетателен сезон", каза Владимир Малинов. "Маршрутният продукт се основава на използването на диверсифицирани източници на газ в съответствие с европейските правила и изисквания за конкуренция, устойчивост и солидарност", категоричен бе той.

