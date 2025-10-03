"Няма повече" ли? Висшата военна академия на Русия ще създава командири на оператори на дронове (ВИДЕО)

В периода на най-голямата руска провокация срещу НАТО - нахлуването на десетки дронове в различни държави от ЕС и Алианса - диктаторът Владимир Путин явно няма намерение да отпуска газта. Военната академия в Москва стартира нова специалност - "командир на оператори на безпилотни летателни апарати". За първи път тя ще започне през академичната 2025/2026 година във висшата военна академия на Русия.

Тази стъпка отразява факта, че дроновете стават все по-важни в съвременната война, което се вижда всеки ден на фронта в Украйна.

Руската пропаганда показа двама кадети с предишен боен опит, които сега ще учат

Висшето училище за комбинирани въоръжени сили в Москва набра тази година първата си рота кадети, които ще се обучават да станат командири на безпилотни летателни апарати. Преди да се запише, Егор Николаев е воювал на фронтовете на Централния военен окръг, а сега изучава оборудването в класните стаи.

"Всеки оператор трябва да може да сглоби своя собствен дрон и да го познава напълно, включително всичките му компоненти. Това се прави, за да има разбиране, така че ако по време на бойна мисия се случи дронът му да се повреди, да може да го поправи на място", казва той пред камерите на руската държавна телевизия.

На съседната маса седи носител на Ордена за храброст и други държавни награди, тръби руската пропаганда и показва във видеото си окиченият Юрий Нейман. Той е служил в Запорожка област на Украйна (незаконно анексирана от Русия, макар да не е напълно контролирана), където през 2023 г. неговата част е една от тези, които са спрели контраофанзивата на украинците. Пред камерите той разказва как с другарите му са изгорили бронирани превозни средства на украинската армия. "Бяха убити около 40 души", добавя Нейман.

След теоретичните уроци следва практическо пилотиране на улицата. Първо се усъвършенства умението за пикиране върху модели на бронирани превозни средства, а след това върху реални бойни превозни средства. Бъдещите командири на подразделения използват като мишена реална, пленена на фронта бронирана техника, хвали се руската пропаганда.

"Няма повече" дронове над Европа

Всичко това е в контекста на уверенията на руския диктатор Владимир Путин, че Русия няма да напада Европа и че няма да продължават дронове да летят над военни бази на континента. "Няма повече (да правя така, бел. ред.)" - това заяви той в типичния си психоехиден тон в отговор на угоднически въпрос за появата на неидентифицирани дронове в много европейски държави, най-вече скандинавските.

Всъщност въпросът беше защо той праща дронове - питането стана факт в рамките на годишната среща на дискусионния клуб "Валдай": Няма повече дронове - нито във Франция, нито в Дания (ВИДЕО).