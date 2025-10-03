Прогноза за времето - 4 октомври (събота)

През следващото денонощие облачността над страната ще остане значителна. През нощта на много места ще има валежи от дъжд, по високите полета в Западна България – от дъжд и сняг, но от югозапад постепенно ще спират. Значителни по количество ще бъдат валежите в Централна Северна и Североизточна България. В събота дъждовно ще се задържи времето в източните и планинските райони. Вятърът в цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад, ще е слаб до умерен. Минималните температури ще бъдат между 2 и 7 градуса, а максималните – предимно между 8 и 13 градуса, по-високи в югоизточните райони и по Черноморието. В София минималната температура ще бъде около 2 градуса, а максималната – около 8 градуса.

Атмосферното налягане е значително по-ниско от средното за месеца, ще се повишава и ще се доближи до средното.

В планините и по морето

Над планините облачността ще се задържи значителна и на места ще има слаби валежи от дъжд, над 1300-1400 метра – от сняг. Вятърът ще се ориентира от запад-югозапад и ще отслабне, ще е умерен. Максималната температура на 1200 метра ще е около 4 градуса, на 2000 метра – около минус 1 градус.

По Черноморието ще бъде облачно с валежи от дъжд. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 15-16 градуса. Температурата на морската вода е 19-21 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 27 мин. и залязва в 19 ч. и 3 мин. Продължителност на деня: 11 ч. и 36 мин. Луната в София залязва в 3 ч. и 52 мин. и изгрява в 17 ч. и 47 мин. Фаза на Луната: три дни преди пълнолуние.

Източник: meteo.bg