Гори, но не трева: ВИДЕО от украинската атака с морски дронове срещу руски петролен терминал

На 24 септември, 2025 година, Украйна извърши една от вече многото си запомнящи се операции с дронове, с които поразява различни обекти на руска територия. Най-вече щети търпят обекти, важни за руската петролна, газова и горивна индустрия, както и заводи и предприятия, свързани с производства за руската армия.

Атаката в Туапсе

Атаката от 24 септември включваше поне три руски черноморски пристанища, едно от които беше Туапсе. Информацията какви точно са последствията беше оскъдно, но ново видео, което досега не беше публикувано, дава представа - Още: Нови атаки с дронове срещу руски черноморски пристанища, офисът на известен петролен консорциум е поразен (ВИДЕО)

Видеото е заснето от борда на един от корабите в пристанището. То показва как руснаците бясно стрелят с автоматично оръжие, вероятно картечници, за да спрат атакуващ морски дрон, докато текат предупреждения на развален английски език към явно чуждестранните екипажи да залегнат и да се прикрият. Стрелбата е напразна, куршумите отиват нахалост - дронът успешно стига до кей, където изглежда е разположена инфраструктура на терминал, вероятно за петрол и горива. Следва и голям взрив:

Оттогава насам Украйна успешно удари няколко руски петролни рафинерии - последната засега е тази в Оренбург - Още: Кризата с бензина: Русия готви мярка, с която ще съсипе колите си. Взрив в още една руска рафинерия (ВИДЕО)