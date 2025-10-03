Войната в Украйна:

Кибератака срещу производител на автомобили във Великобритания

За поредната кибератака, насочена към бизнеса в Обединеното кралство, този път срещу британското подразделение на френската автомобилна група Renault съобщи италианската информационна агенция ANSA.

Ръководители днес признаха, че пробивът е проникнал в мрежите за сигурност на партньорска компания, отговорна за съхранението на електронни данни, позволявайки на хакерите да откраднат чувствителни лични данни на няколко клиенти.

Кибератаката е довела до кражба на имена, полова идентичност, адреси, телефонни номера, идентификационни номера на превозни средства и регистрационни кодове, регистрирани от купувачи на модели на Renault в Обединеното кралство.

Компанията също така увери, че това ще бъде „изолиран“ епизод и „ограничен“ по отношение на ефектите си. ОЩЕ: Арест във Великобритания след кибератаката срещу европейските летища

Деница Китанова
