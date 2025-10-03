Руските футболни хулигани от агитката "Еспаньол", които воюват като доброволци срещу Украйна, обявиха, че се саморазпускат - те го сториха във "фирмения" си канал в Телеграм. Какво гласи информацията - че 88-ма разузнавателно-диверсионна бригада "Еспаньол" от Първи доброволчески корпус на руската армия обявява "пълно рестартиране".

"88-ма бригада – във вида, облика и състава, с които влезе в Клещеевка и превзе Часов Яр престава да съществува", гласи есенцията на съобщението. Вместо бригадата, щели да се създадат по-малки щурмови отряди, като звеното за щурмове с мотоциклети "Еспаньол" оставало отделно. "Основният персонал" на бригадата "създава нови структури в рамките на системата за отбрана и силите за сигурност на Руската федерация", се отбелязва в изявлението. В него се посочва също, че набирането на доброволци за Еспаньол е временно преустановено, коментира руското независимо информационно издание ASTRA.

Какво е другото любопитно в случая - кога точно е превзет Часов Яр, след като и до днес (03.10.25) няма никакво независимо потвърждение за такова нещо. Клещеевка е село, което се намира на около 6-7 километра югозападно от Бахмут и беше една от точките на много свирепи боеве във времената, в които ЧВК Вагнер беше руското острие за превземане на Бахмут, преди наемниците на загиналия в самолетна катастрофа руски олигарх Евгений Пригожин (Готвача на Путин) също да се разформироват.

Още когато течаха същинските битки за Бахмут, от украинска страна постоянно имаше съобщения, че загубите на ЧВК Вагнер са такива, че практически като организация тя ще спре да съществува.

През април, 2025 година, "Еспаньол" определи цивилните в Украйна като "легитимна цел".

