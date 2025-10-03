Войната в Украйна:

Русия извърши най-голямата въздушна атака срещу украинската газова инфраструктура

Русия извърши най-голямата масирана атака срещу украинската инфраструктура за производство на газ от началото на войната. В нощта на 3 октомври руснаците изстреляха 35 ракети, включително значителен брой балистични ракети, и 60 дрона по обекти на Нафтогаз в Харковска и Полтавска области.

В резултат на тази атака значителен брой от украинските обекти бяха повредени, а някои от щетите са критични.

"Премахването на последствията от удара продължава. Работим с партньорите на Украйна, за да гарантираме, че отговорът на този удар и неговото въздействие върху цялостната ситуация е бърз и достатъчен. Терорът не трябва да постигне целта си никъде“, каза Сергий Корецки, ръководител на украинската компания Нафтогаз.

ДТЕК - най-големият частен оператор на ТЕЦ-ове в Украйна също съобщи за щети по газова инфраструктура и спиране на работата ѝ.

В руската комбинирана въздушна атака са участвали поне 200 дрона, 17 крилати ракети и 7 балистични ракети.

Пламен Иванов Отговорен редактор
