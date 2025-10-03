Руски пропагандист ридае: Дронове ни атакуваха от Казахстан, време е за прочистване в Астана! (ВИДЕО)

Руските пропагандисти заподозряха нападение не от Украйна, а от Казахстан, след като дронове поразиха петролна рафинерия, намираща се на около 1400 км от украинско-руската граница. Става въпрос за нефтопреработвателен завод "Орскнефтеоргсинтез" в Орск. Предприятието преработва по 6,6 млн. тона суров петрол годишно. Според губернатора на областта Евгений Солнцев имало "опит за атака", но няма пострадали, а "технологичните процеси в предприятието не са нарушени". Работели обаче на място спешните служби.
Вече има много видеокадри, показващи дронове, взрив и стълб черен дим. На видео са заснети и хора, които казват, че още два дрона летят от Самара, след което виждат как безпилотните машини се врязват в целта си, и тръгват да бягат.
Video shows the moment a drone hit the Orsknefteorgsintez facility. https://t.co/2Un2a3NdK4 pic.twitter.com/o0VZmQrD5q— WarTranslated (@wartranslated) October 3, 2025
"Ясно е, че дроновете са от Казахстан"
💥 Drones strike deep inside Russia— NEXTA (@nexta_tv) October 3, 2025
Today, Ukrainian drones hit the Orsknefteorgsintez oil refinery in the Orenburg region. Local channels report “missed” interceptions.
The plant produces gasoline, diesel, jet fuel, fuel oil, and bitumen, with an annual capacity of 6.6 million… pic.twitter.com/o25K4o5evq
"Нефтопреработвателният завод в Орск беше атакуван от дронове. Разстоянието от украинската граница до Орск е 1400 километра. Ясно е, че дроновете са били изстреляни от Казахстан", пише руският Telegram канал "МАРДАН". Той е поддържан от руския водещ от радио "Комсомолская правда" Сергей Мардан.
"Това повдига въпроса: не е ли време да се проведе рейд в „независимия” Казахстан, за да се елиминират заплахите за националната сигурност на Русия? Най-добре би било незабавно да се проведе прочистване в Астана", заплашително предлага Мардан.
It seems Russian propagandists are now floating the idea of a new 'SMO' — this time in Kazakhstan. pic.twitter.com/OgbESgQE2R— WarTranslated (@wartranslated) October 3, 2025
Ударът е засегнал важна инсталация
"Съдейки по геолокирани кадри, ударът е извършен по хидроочистващата инсталация за бензин и дизел ЛЧ-24-2000, модернизирана през 2014 г. за по-дълбоко пречистване на горивото и спазване на новите екологични стандарти. Хидроочистващата инсталация е последният етап от производството на гориво, така че може да се очаква, че ударът ще доведе до по-нататъшно влошаване на ситуацията с доставките на бензин и дизел (в Русия)", коментира украинският OSINT канал "КиберБорошно".
