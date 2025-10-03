Войната в Украйна:

Руски пропагандист ридае: Дронове ни атакуваха от Казахстан, време е за прочистване в Астана! (ВИДЕО)

Руските пропагандисти заподозряха нападение не от Украйна, а от Казахстан, след като дронове поразиха петролна рафинерия, намираща се на около 1400 км от украинско-руската граница. Става въпрос за нефтопреработвателен завод "Орскнефтеоргсинтез" в Орск. Предприятието преработва по 6,6 млн. тона суров петрол годишно. Според губернатора на областта Евгений Солнцев имало "опит за атака", но няма пострадали, а "технологичните процеси в предприятието не са нарушени". Работели обаче на място спешните служби.

Вече има много видеокадри, показващи дронове, взрив и стълб черен дим. На видео са заснети и хора, които казват, че още два дрона летят от Самара, след което виждат как безпилотните машини се врязват в целта си, и тръгват да бягат.

"Ясно е, че дроновете са от Казахстан"

"Нефтопреработвателният завод в Орск беше атакуван от дронове. Разстоянието от украинската граница до Орск е 1400 километра. Ясно е, че дроновете са били изстреляни от Казахстан", пише руският Telegram канал "МАРДАН". Той е поддържан от руския водещ от радио "Комсомолская правда" Сергей Мардан.

"Това повдига въпроса: не е ли време да се проведе рейд в „независимия” Казахстан, за да се елиминират заплахите за националната сигурност на Русия? Най-добре би било незабавно да се проведе прочистване в Астана", заплашително предлага Мардан.

Ударът е засегнал важна инсталация

"Съдейки по геолокирани кадри, ударът е извършен по хидроочистващата инсталация за бензин и дизел ЛЧ-24-2000, модернизирана през 2014 г. за по-дълбоко пречистване на горивото и спазване на новите екологични стандарти. Хидроочистващата инсталация е последният етап от производството на гориво, така че може да се очаква, че ударът ще доведе до по-нататъшно влошаване на ситуацията с доставките на бензин и дизел (в Русия)", коментира украинският OSINT канал "КиберБорошно".

Димитър Радев
