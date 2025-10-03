"Зловеща ситуация": Сигнали за още загинали и затиснати в хотелите хора в "Елените"

За загинали хора, затиснати в хотелите, които трябва да бъдат евакуирани, за леки коли, тоалетни и павилиони в морето, съобщи в интервю пред БНР Кръстьо Пеев от Гражданско сдружение "Обществен съвет" в Несебър. Припомняме, че по-рано в петък властта потвърди за смъртта на мъж, чието тяло е намерено в безпомощно състояние, а в социалните мрежи потребители споделят шокиращи видеа и кадри от бедстващите зони.

"Ситуацията в "Елените" е изключително тежка, тече река от кал и отломки. Десетки автомобили са отнесени към морета, а също и автомобили, павилиони и тоалетни. Има информация за загинали хора, още е непотвърдена. Има хора затворени в комплексите, трябва да бъдат евакуирани. Ресурсът не достига на пожарната и Гражданска защита, трябват доброволци", съобщи той.

Още: Наводненията и скритият проблем, който застрашава всички ни (ВИДЕО)

Предстои евакуация в училището в Свети власт. Несебър старият град е наводнен, на пристанището е тежко положението. Но в "Елените" е зловеща ситуацията, допълни Пеев.

И коментира, че бедствието се развива и няма реакция на държавата: "Има екип на пожарната, изпратили сме екип с доброволци да се включат в съвместните действия. Местното формирование на Гражданска защита не се е активирало. Както обикновено първо е гражданската реакция, после на държавата."

Апокалипсис

Много улици в Несебър, „Слънчев бряг”, „Св. Влас” и „Елените” са залети с кални реки и буквално изровени и е унищожена пътната инфраструктура. Със сигурност количествата валежи са над 350 литра на кв.м. Около 30 автомобила са залети почти до покривите.

Още: Кметът на Царево пред Actualno.com: Няма пострадали хора, разрушената инфраструктура е за милиони

Областният управител на Бургас Владимир Крумов съобщи, че за района на в. з. Св. Влас и "Елените" са получени сигнали за наводнени къщи. Над 10 противопожарни коли са на място. На помощ идват военни, водолази и хеликоптер от София.

Задействана е системата BG-Alert. Има бедстващи хора. Река в "Елените" е преляла и в момента тече евакуация на населението. Няма електричество в района. Продължава претърсването на сградите от страна на спасителните екипи. До момента са евакуирани шест жени, три от които от Полша.

Още: Потоп в Елените: Лодки на армията се включват след слизането на вода от деретата (ВИДЕА)

Кметът на Бургас Димитър Николов въведе частично бедствено положение в цялата община до 6 октомври. Мярката се налага заради настъпило мащабно наводнение в района на областния град, рибарското селище Ченгене скеле, село Маринка и в.з. Черниците.

Според данните на хидрометеорологичната станция в Черниците за последните 12 часа са паднали над 250 л/кв.м. дъжд. Мостът там е пропаднал и в момента няма достъп до вилната зона. В кв. „Крайморие“ количеството валежи е 186 л/кв.м., а в района на рибарското селище - 117 л/кв.м. На този фон смерч и над 410 л/м² за пет часа предизвика бедствено положение в община Царево.

Още: Кметът на Приморско пред Actualno.com: Ситуацията се нормализира, няма бедстващи хора

По-рано беше обявено бедствено положение в община Царево. Местната власт издаде препоръки към гражданите в региона като посъветва хората, живеещи до реки и водни обекти, да са нащрек, тъй като за пет часа са паднали 225 л кв./м. През морския град преминал и смерч.