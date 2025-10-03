Войната в Украйна:

"Зловеща ситуация": Сигнали за още загинали и затиснати в хотелите хора в "Елените"

03 октомври 2025, 15:53 часа 800 прочитания 0 коментара
"Зловеща ситуация": Сигнали за още загинали и затиснати в хотелите хора в "Елените"

За загинали хора, затиснати в хотелите, които трябва да бъдат евакуирани, за леки коли, тоалетни и павилиони в морето, съобщи в интервю пред БНР Кръстьо Пеев от Гражданско сдружение "Обществен съвет" в Несебър. Припомняме, че по-рано в петък властта потвърди за смъртта на мъж, чието тяло е намерено в безпомощно състояние, а в социалните мрежи потребители споделят шокиращи видеа и кадри от бедстващите зони.

"Ситуацията в "Елените" е изключително тежка, тече река от кал и отломки. Десетки автомобили са отнесени към морета, а също и автомобили, павилиони и тоалетни. Има информация за загинали хора, още е непотвърдена. Има хора затворени в комплексите, трябва да бъдат евакуирани. Ресурсът не достига на пожарната и Гражданска защита, трябват доброволци", съобщи той.

Още: Наводненията и скритият проблем, който застрашава всички ни (ВИДЕО)

Предстои евакуация в училището в Свети власт. Несебър старият град е наводнен, на пристанището е тежко положението. Но в "Елените" е зловеща ситуацията, допълни Пеев.

И коментира, че бедствието се развива и няма реакция на държавата: "Има екип на пожарната, изпратили сме екип с доброволци да се включат в съвместните действия. Местното формирование на Гражданска защита не се е активирало. Както обикновено първо е гражданската реакция, после на държавата."

Апокалипсис

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Много улици в Несебър, „Слънчев бряг”, „Св. Влас” и „Елените” са залети с кални реки и буквално изровени и е унищожена пътната инфраструктура. Със сигурност количествата валежи са над 350 литра на кв.м. Около 30 автомобила са залети почти до покривите.

Още: Кметът на Царево пред Actualno.com: Няма пострадали хора, разрушената инфраструктура е за милиони

Областният управител на Бургас Владимир Крумов съобщи, че за района на в. з. Св. Влас и "Елените" са получени сигнали за наводнени къщи. Над 10 противопожарни коли са на място. На помощ идват военни, водолази и хеликоптер от София.

Задействана е системата BG-Alert. Има бедстващи хора. Река в "Елените" е преляла и в момента тече евакуация на населението. Няма електричество в района. Продължава претърсването на сградите от страна на спасителните екипи. До момента са евакуирани шест жени, три от които от Полша.

Още: Потоп в Елените: Лодки на армията се включват след слизането на вода от деретата (ВИДЕА)

Кметът на Бургас Димитър Николов въведе частично бедствено положение в цялата община до 6 октомври. Мярката се налага заради настъпило мащабно наводнение в района на областния град, рибарското селище Ченгене скеле, село Маринка и в.з. Черниците.

Според данните на хидрометеорологичната станция в Черниците за последните 12 часа са паднали над 250 л/кв.м. дъжд. Мостът там е пропаднал и в момента няма достъп до вилната зона. В кв. „Крайморие“ количеството валежи е 186 л/кв.м., а в района на рибарското селище - 117 л/кв.м. На този фон смерч и над 410 л/м² за пет часа предизвика бедствено положение в община Царево.

Още: Кметът на Приморско пред Actualno.com: Ситуацията се нормализира, няма бедстващи хора

По-рано беше обявено бедствено положение в община Царево. Местната власт издаде препоръки към гражданите в региона като посъветва хората, живеещи до реки и водни обекти, да са нащрек, тъй като за пет часа са паднали 225 л кв./м. През морския град преминал и смерч.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Илиев
Ивайло Илиев Отговорен редактор
бедствие Наводнение наводнения Елените
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес