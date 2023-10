Русия атакува силно към Купянск, десетки руски танкове на скрап за 4 дни (ВИДЕО)

ОЩЕ: Руската армия с резерв в Запорожието, опитва да атакува масирано към Купянск (ВИДЕО)

От сводката впечатление прави сериозната руска активност в Луганска област – направлението към Купянск и линията Сватово – Кремена. Украинският генщаб съобщава за цели 13 руски пехотни атаки – при Синковка (8 километра североизточно от Купянск) и Ивановка (20 километра югоизточно от Купянск). Другата гореща точка е Макеевка – на 22 километра северозападно от Кремена, там е имало 5 руски пехотни атаки за изминалите 24 часа. За всичките атаки украинският генщаб твърди, че са отблъснати. Руските военни блогъри обаче твърдят, че има напредък на руските сили – 500 метра според телеграм канала на "Щурм Осетия" и "Алания", руски доброволчески формирования, но без да има уточнение къде точно и със старт на информацията, че има "затишие", а информацията е още от 6 октомври привечер. По украински данни гръбнакът на руските сили в Луганска област е 11-та руска армия, Руски балтийски флот – части от 79-ти мотострелкови полк, както и части от 448-ма зенитно-ракетна бригада, 9-та артилерийска бригада, 244-та артилерийска бригада, 288-ма артилерийска бригада плюс 45-та зенитно-ракетна бригада. От украинска страна обаче се казва, че 66-та украинска бригада е унищожила 25 руски танка само за 4 дни – всички в направлението към Лиман:

При Бахмут говорителят на украинското командване "Изток" Иля Йевлаш докладва за украински напредък до Андреевка (зона на 8 километра югозападно от Бахмут) – между 100 и 300 метра в няколко посоки. Украинският журналист Юри Бутусов публикува новина, че е убит командирът на 83-та десантно-щурмова бригада на руската армия Владимир Мирошниченко, като гарнира информацията с ВИДЕО и СНИМКИ – ТУК! Руските военни блогъри пък пишат, че украинците не могат да пробият руската отбранителна линия по протежение на жп линията към Бахмут, източно от Клещеевка – Андреевка – Курдюмовка (6 – 13 километра юг-югозапад от Бахмут), а Семьон Пегов (WarGonzo) твърди, че при Клещеевка и Андреевка има все повече руски контраатаки.

В Запорожието, украинският генщаб и командването на направление "Таврия" казват, че има украински частичен напредък при Копани (5 километра северозападно от Работино, направлението към Токмак и Мелитопол) и северно от Новопокроповка (2 километра южно от Работино). Прави впечатление, че големите руски телеграм канали много-много не говорят за последните часове на войната в Украйна, а се съсредоточават на войната в Израел. Все пак Семьон Пегов също признава в сутрешния си обзор, че украинците са напреднали при Копани, но не успели при Новопокроповка и Върбово (линията е 13 - 18 километра юг-югоизток от Орехов). Потвърдена е и смъртта на секретаря на партията на Путин "Единна Русия" за Херсонска област. Владимир Малов е умрял от раните си в болница след бомбен атентат - колата му е била взривена, най-вероятно от украински партизани. А в дневния си обзор ISW (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) обръща внимание на сателитни снимки, че в Севастопол все още има сериозни присъствие на кораби на Руския черноморски флот, включително и подводница клас "Кило":

Същевременно, говорителят на украинските ВВС Юрий Игнат предупреди, че се очаква Руската федерация да обстреля с рекордно количество дронове Украйна през тази зима. Само за последните 6 месеца Русия е изстреляла над 1000 дрона-камикадзе клас "Шахед" по цели в Украйна:

"This autumn/winter will be a record for the number of drones that Russia will use against Ukraine. More than 1000 Shaheds were used against Ukraine in the last 6 months of the heating season. Russia used more than 500 drones in September only," said spokesman of the Ukrainian… pic.twitter.com/1ancoJGuuy