Огромен проблем за Левски: Сангаре пропуска реванша със Сабах (ВИДЕО)

09 август 2025, 17:01 часа 179 прочитания 0 коментара
Треньорът на Левски Хулио Веласкес се сблъска с огромен проблем, след като най-вероятно няма да може да използва Мустафа Сангаре в предстоящия реванш срещу Сабах в Лигата на конференциите. Това разкри самият той на пресконференция преди двубоя от 4-ия кръг на Първа лига срещу Спартак Варна. Испанският специалист сподели, че централният нападател има мускулна травма и е под сериозна въпросителна за мача с азербайджанците след седмица.

Хулио Веласкес също така внесе яснота около състоянието на Радослав Кирилов и Карл Фабиен, които също са травми. Той бе категоричен, че двамата се подобряват, но все още не е ясно дали ще може да ги използва срещу Спартак. Испанецът допълни, че Левски ще подходи с необходимото уважение към мача със „соколите“.

Мустафа Сангаре е с мускулна травма

„Не всички са в оптимална кондиция. Със сигурност отпада Сангаре, вероятно не само за този мач. Получи по време на мача със Сабах мускулна травма. Вероятно го вади и от някоя от следващите срещи. При Кирилов нещата се развиват добре, би трябвало да попадне утре в групата. Дали ще е в стартовите 11 или на пейката, ще решим допълнително“.

„С Костадинов също нещата вървят добре, трябва да преценим състоянието му по време на днешната тренировка. Фабиен трябва да го следим в днешното и утрешното занимание, ситуацията му няма общо с тази на Сангаре. Трудно би се включил в утрешната среща Фабиен, но през седмицата е по-вероятно да се оправи. Това не важи за Сангаре. Останалите играчи са в нормална кондиция“.

Мачът със Спартак Варна

„Не ме притеснява, а съм загрижен за който и да е футболист от състава. Оттук насетне, това не се случва за първи път, нормални неща са, вече ме познавате – търся решение. Надявам се да са превключили. Няма никаква разлика между тази и която и да е от предишните седмици. Всички подхождат с отговорност, те са зрели момчета. Разчитам, че утре ще сме добре подготвени за мача“.

Хулио Веласкес

„Ще подходим с уважение към противника – не е спечелил, не е и загубил мач. Ако ги оставиш да играят на контраатака, ще ти създадат проблеми. Както винаги, ще опитаме да направим добър мач и да го спечелим. Би било сериозен проблем, ако няма време да анализирам Спартак Варна. Анализирали сме, те вече имаха официални мачове. Ясни са силните и слабите им страни. Знаем къде може да се възползваме“, заяви Хулио Веласкес.

Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
Левски Спартак Варна Първа лига Лига на конференциите Мустафа Сангаре Хулио Веласкес Сабах
