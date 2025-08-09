Огромен проблем за Левски: Сангаре пропуска реванша със Сабах (ВИДЕО)

Треньорът на Левски Хулио Веласкес се сблъска с огромен проблем, след като най-вероятно няма да може да използва Мустафа Сангаре в предстоящия реванш срещу Сабах в Лигата на конференциите. Това разкри самият той на пресконференция преди двубоя от 4-ия кръг на Първа лига срещу Спартак Варна. Испанският специалист сподели, че централният нападател има мускулна травма и е под сериозна въпросителна за мача с азербайджанците след седмица.

Хулио Веласкес също така внесе яснота около състоянието на Радослав Кирилов и Карл Фабиен, които също са травми. Той бе категоричен, че двамата се подобряват, но все още не е ясно дали ще може да ги използва срещу Спартак. Испанецът допълни, че Левски ще подходи с необходимото уважение към мача със „соколите“.

Мустафа Сангаре е с мускулна травма

„Не всички са в оптимална кондиция. Със сигурност отпада Сангаре, вероятно не само за този мач. Получи по време на мача със Сабах мускулна травма. Вероятно го вади и от някоя от следващите срещи. При Кирилов нещата се развиват добре, би трябвало да попадне утре в групата. Дали ще е в стартовите 11 или на пейката, ще решим допълнително“.

„С Костадинов също нещата вървят добре, трябва да преценим състоянието му по време на днешната тренировка. Фабиен трябва да го следим в днешното и утрешното занимание, ситуацията му няма общо с тази на Сангаре. Трудно би се включил в утрешната среща Фабиен, но през седмицата е по-вероятно да се оправи. Това не важи за Сангаре. Останалите играчи са в нормална кондиция“.

Мачът със Спартак Варна

„Не ме притеснява, а съм загрижен за който и да е футболист от състава. Оттук насетне, това не се случва за първи път, нормални неща са, вече ме познавате – търся решение. Надявам се да са превключили. Няма никаква разлика между тази и която и да е от предишните седмици. Всички подхождат с отговорност, те са зрели момчета. Разчитам, че утре ще сме добре подготвени за мача“.

„Ще подходим с уважение към противника – не е спечелил, не е и загубил мач. Ако ги оставиш да играят на контраатака, ще ти създадат проблеми. Както винаги, ще опитаме да направим добър мач и да го спечелим. Би било сериозен проблем, ако няма време да анализирам Спартак Варна. Анализирали сме, те вече имаха официални мачове. Ясни са силните и слабите им страни. Знаем къде може да се възползваме“, заяви Хулио Веласкес.

