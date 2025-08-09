Войната в Украйна:

Арда развързва кесията за Европа! Преговаря с бразилец, оценяван на 7-цифрена сума

09 август 2025, 17:02 часа 103 прочитания 0 коментара
Ръководството на Арда Кърджали явно е дало зелена светлина на селекционния щаб за по-сериозни трансфери. Сайтът transferencias24 съобщава, че "небесносините" преговарят със Спорт Ресифе за бразилския защитник Чико. Според медията българският клуб е готов да плати за правата на футболиста 3,8 милиона бразилски реала, което е равносилно на около 600 хиляди евро. Според авторитетния Transfermarkt бранителят е оценяван на 1 милион евро.

Арда иска да привлече Чико

Франсиско Алвеш да Силва Нето или Чико е 26-годишен централен защитник, който е висок 188 см. Той може да играе и като ляв бек, защото е със силен ляв крак. Почти цялата му кариера до момента е преминала в Спорт Ресифе, като изкарва и няколко месеца под наем в Новоризонтино. Арда има нужда от подсилване в центъра на защитата си, където тежка контузия лекува ветеранът Пламен Крачунов, а Емил Виячки все още се възстановя от травма. И двамата обаче са на пределна възраст и едва ли ще играят още дълго за отбора.

При историческата победа над Жалгирис Каунас в сърцето на отбраната за Арда стартираха Джалал Хюсеинов и Феликс Ебоа Ебоа. На практика обаче в момента двамата нямат алтернатива на резервната скамейка. А такава със сигурност ще е нужна, ако момчетата на Александър Тунчев стигнат до плейоф за влизане в основната фаза на Лига на конференциите. При успех над Жалгирис те ще срещнат Макаби Хайфа или полския Ракув.

Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
