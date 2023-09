Русия: Имало е опити за взривяване на "Турски поток"

Още по темата Украйна – четете тук

Лавров се възмути, че на фона на изявленията на Москва "никой не провежда нормално разследване". "Те само съобщават, че националните агенции се занимават с този въпрос. Няма информация", добави руският министър.

The Kremlin says of attempts to blow up "TurkStream"



Moscow is aware of attempts to sabotage the "TurkStream" and "Blue Stream" gas pipelines in the Black Sea and is concerned that no one is investigating these cases. Russian Foreign Minister Sergei Lavrov said this at a meeting… pic.twitter.com/MKYJ6hQnTQ