Русия каза откъде през България е минал товарът за Кримския мост

Според следствието взривното устройство е било скрито в рулони от полиетиленово фолио в 22 палети с общо тегло 22770 кг и в началото на август е изпратено от търговското пристанище на Одеса в пристанището на гр. Русе, съгласно договор № 02/08/2022 между ООО "Транслогистик УА" (гр. Киев) и "Baltex Capital S.A.".

Проверка на Actualno.com в Търговския регистър показа, че регистрирана в Русе фирма "Балтекс" няма. Такива фирми са регистрирани в Белово, Пазарджишка област, и в село Струмяни, Благоевградско. Собственикът е един и същ - гръцки гражданин, Николаос Харакидис. Предметът на дейност е основно текстил и внос и износ на стоки, като изглежда основната дейност е търговия с дрехи втора употреба.



Според ФСБ, в организирането на препращането на товара от България в пристанище Поти (Грузия), а след това в Армения са участвали гражданите на Украйна Михаил Владимирович Цюркало, р. 1975 г., Денис Олегович Ковач, р. 1979 г.р., Роман Иванович Соломко, р. 1971 г., гражданите на Грузия Сандро Иносаридзе, брокер на име "Леван" и арменският гражданин Артур Терчанян, р. 1985 г.

От 29 септември до 3 октомври 2022 г. в Ереван в терминала "Трансальянс" товарът е преминал митническа проверка и е станала подмяна на документи, твърдят още от руската спецслужба. След това за изпращач е посочена фирмата "ГУ АР ДЖИ ГРУП" (Армения, гр. Алаверди), а за получател - фирмата "Лидер" (гр. Москва)", твърди руската страна.

След проверка на службите: Камионът, взривил Кримския мост, никога не е бил в България

Според руската версия, на 4 октомври товарът е преминал руско-грузинската граница на КПП "Верхний Ларс" и на 6 октомври е доставен и разтоварен в база Армавира в Краснодарския край. На 7 октомври със съдействието на Р. Соломко, Вл. Злоба и още петима граждани на Русия документите на товара отново са променени и за изпращач е посочена фирмата "ТЭК-34" (гл. Уляновск), а за получател несъществуваща фирма в Крим.

От федералната служба за сигурност на Русия допълват още, че палетите са били натоварени в камион от гражданина на Русия Махир Юсубов, р. 1971 г., а на 8 октомври 2022 г. в 6:30 часа е бил осъществен взрива.

"Контролът да придвижването на товара по целия маршрут, както и контактите с участниците в престъпната схема е осъществявал сътрудникът на главното управление на украинското разузнаване, представящ се за Иван Иванович. Той е използвал за координация виртуален анонимен номер и такъв, регистриран на украинския гражданин, жител на Кременчук Сергей Владимирович Андрейченко, р. 1988 г.", се казва още в съобщението на ФСБ.

От там допълват, че разследването на "терористичния акт" продължава, а всички негови организатори и съучастници ще бъдат привлечени под отговорност в съответствие с руското законодателство.

Междувременно украинският информационен източник "Труха" отново пусна кадри с проверка на предполагаемия камион-бомба точно преди да влезе на Кримския мост. Според версията на "Труха", ФСБ нарочно са провалили проверката на камиона с рентген и публикуват снимка на проверка от друг камион, който е различен - това личи поради липсата на чифт от колелата и на една от осите.

FSB epically screwed up with the x-ray of the truck and the video of its inspection.



Attention to the pictures: there is no spare wheel on the x-ray, which can be seen on the footage from video surveillance. In addition, one axle in front of the truck magically disappeared. pic.twitter.com/qxJDwL51Jh