"Това е трудно за всеки играч, дори и да се казваш Новак Джокович": Ноле може да триумфира на US Open при едно условие

Новак Джокович се готви да предприеме поредния си опит да спечели 25-та титла от Големия шлем на US Open, но бившият №1 в света Матс Виландер признава, че може да се наложи да му бъде оказана помощ, за да успее да пресече финалната линия в Ню Йорк. Сърбинът спечели последната от рекордните си 24 титли именно на американска земя през 2023 година. Яник Синер и Карлос Алкарас си поделиха седемте трофея от Големия шлем оттогава, изключвайки Джокович от борбата за титлата, която би му гарантирала да завърши кариерата си като най-успешния тенисист на всички времена.

Джокович се нуждае от помощ на US Open

38-годишният тенисист достигна 1/2-финалите на всичките три турнира от Големия шлем през 2025 г., което показва, че все още е претендент за най-големите награди в тениса, но се бори да поддържа формата си по време на дългия двуседмичен турнир, който се играе в мачове от пет сета. Сърбинът беше принуден да се откаже от 1/2-финала на Australian Open срещу Александър Зверев през януари поради контузия, а също така беше затруднен на Уимбълдън срещу Яник Синер поради проблем с физическата си форма.

Сега Виландер предполага, че Джокович се нуждае от нещастие, което да сполети Синер или Алкарас, за да има шанс за успех на тазгодишния US Open: "Гледайки последните мачове, които той е играл срещу Синер и Алкарас, мисля, че може да се нуждае от малко помощ, за да спечели 25-а си титла. Мисля, че трябва да се случи нещо с тях, поне с един от тях, защото да победиш Синер, а след това и Алкарас, и да трябва да победиш някой като Джак Дрейпър може би преди това... това е трудно за всеки играч, дори и да се казваш Новак Джокович. Затова мисля, че той се нуждае от малко помощ от другите момчета. Не му трябва много, но му трябва малко помощ, за да елиминира един от големите двама."

"Никога не можеш да отписваш велик играч като Новак"

Виландер настоява, че това не е моментът да отписваме Джокович, въпреки че бившият №1 в света изглежда е загубил магията, която го правеше непобедим толкова дълго време: "Аз още не бих го отписвал. Мислех, че има шанс да спечели още един турнир от Големия шлем през 2025 г. и Уимбълдън изглеждаше като най-добрата му възможност. Може ли да победи Синер на твърда настилка, когато той изглежда като един от най-добрите играчи на твърда настилка за всички времена? Не знам, но никога не можеш да отписваш велик играч като Новак."

"Не съм го отписал, но за него става все по-трудно. Трябва да победи четирима играчи подред, за да спечели турнир от Големия шлем, а всички те може да се окажат много трудни съперници. Това е големият проблем. Не е нивото, на което се намира. Проблемът е да се възстанови след поредица от победи. Това е трудно на всяка възраст, а особено на неговата", каза още шведът. Джокович ще започне участието си в US Open срещу поставения под №48 в света Лърнър Тиен в мач, който ще подложи ветерана на сериозно изпитание, тъй като това ще бъде първият му състезателен мач от 1/2-финалите на Уимбълдън преди повече от месец.

