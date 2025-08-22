Путин: Русия прави всичко възможно, за да спре войната

Кремълският диктатор Владимир Путин заяви, че Русия прави всичко възможно, за да сложи край на войната в Украйна, предава УНИАн, позовавайки се на Telegram-канала на РИА Новости. „На Запад има пропаганда, те казват, че Русия е започнала войната, забравяйки, че войната започна още през 2014 г. срещу населението на Донбас. Русия прави всичко, за да спре войната“, каза Путин.

Руският диктатор също така смята, че няма неприятелски настроени държави срещу Русия, а по-скоро неприятелски настроени елити в държавите.

Путин заяви, че срещата му с президента на САЩ Доналд Тръмп в Аляска е била „много добра“ и че страната агресор очаква пълномащабно възстановяване на отношенията със САЩ. Освен това руският президент обеща, че Курската област и други гранични райони ще бъдат възстановени. ОЩЕ: Тръмп: Може да поканя Путин на Световното по футбол (ВИДЕА)

Срещата Путин - Зеленски

Припомняме, че по-рано украинският президент Володимир Зеленски обвини Кремъл в саботаж на евентулана негова среща с руския дикаттор.

Идеята за двустранна среща възникна, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп проведе разговори с руския диктатор Владимир Путин в Аляска миналата седмица, а няколко дни по-късно прие украинския президент Володимир Зеленски и европейски лидери в Белия дом. Преди това активно се обсъждаше форматът на тристранните преговори между Зеленски, Путин и Тръмп. След срещата на върха във Вашингтон обаче Тръмп предложи Зеленски и Путин първо да се срещнат без негово участие. ОЩЕ: Ще отиде, няма да отиде: Тръмп размисли за срещата на Зеленски и Путин (ВИДЕО)