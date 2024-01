Русия не успя да пусне свой Интернет, нов военен фонд на ЕС за Украйна още е под въпрос (ВИДЕО)

Идеята да се обещаят още 5 милиарда евро военна помощ за Украйна годишно за период от 4 години е включена в проектотекста в квадратни скоби - което показва, че все още е въпрос на обсъждане, посочва Reuters и добавя, че в текста изрично пише следното: "Европейският съвет също така повтаря спешната необходимост от ускоряване на доставката на боеприпаси и ракети", като акцентът отново е Украйна и нестихващата война там. Припомняме, че идеята за новия военен фонд е да няма нужда от пълно единодушие при реализацията му и така да не може само една държава (Унгария) да спира целия процес.

В дневния анализ на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) специален аспект са докладваните през вчерашния ден сериозни проблеми с интернет връзките в Русия. Става въпрос за проблеми в услугите на оператори като "Яндекс", "Мегафон", "Ростелеком", Beeline и т.н. Според цитирани източници в обзора на ISW (включително обяснение от руското министерство на информационното обслужване), изглежда Русия е опитала да стартира "свой интернет" и да прехвърли потребителите в Руската федерация в руска система за домейни, но това се е провалило. Още през ноември, 2019 година беше приет руски закон за "суверенен интернет" и неговата основна цел е да се създаде интернет среда в Руската федерация, защитена от въшно влияние. Официалното руско обяснение за случилото се вчера е за проблеми с DNSSEC (световен набор за разширение на DNS протоколи, една от чиито основни цели е да се предпазват потребителите от кражба на домейни).

A 61-year-old Ukrainian Warrior, callsign "Grandpa," participates in combat missions in the most difficult positions. He never complains and keeps the defense with dignity. pic.twitter.com/N9aXQWuRPW