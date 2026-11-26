Сериозните безредици около гостуването на Левски на Олимпик Марсилия в Лига Европа придобиха още по-тревожни размери. След нападенията срещу български привърженици по улиците на френския град насилието се пренесе и на "Стад Велодром". Ултраси на домакините атакуваха сектора на "сините" с различни предмети, а по първоначални информации има множество пострадали. Съобщава се и за тежки инциденти във ВИП зоната на стадиона.

Маскирани нападатели нахлуха към сектора на Левски

По информация на Sportal.bg привърженици на Олимпик Марсилия са нападнали българската агитка, като се съобщава за използване на метални прътове и ножове. Кадри, разпространени от bTV, показват сблъсъци по трибуните, хвърляне на пиротехнически изделия и атаки с бухалки, пръти и други предмети. Според медията част от нападателите са успели да проникнат през съседния семеен сектор.

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Ситуацията предизвика сериозни въпроси за организацията на сигурността, след като френските власти предварително ограничиха гостуващата публика до 500 души именно с аргумента, че съществува висок риск от безредици.

Тревожни информации и за инциденти във ВИП сектора

Според Sportal.bg насилието не се е ограничило само до сектора за гостуващите привърженици. Медията съобщава за нападения и във ВИП зоната, където се намират представители на българската делегация. По първоначална информация един от присъстващите е бил откаран в болница след нападение.

Съобщава се също, че бившият футболист на Славия Николай Божов е бил преследван от нападатели с ножове и е паднал от второто ниво на една от трибуните. Към момента няма независимо потвърждение за обстоятелствата около този инцидент или за състоянието на Божов.

Насилието на стадиона последва нападенията срещу български привърженици още предната вечер. Тогава група маскирани местни хулигани атакува фенове на Левски с палки и метални пръти, а двама от пострадалите потърсиха медицинска помощ. Още преди двубоя ръководството на "сините" беше изразило сериозни опасения относно организацията на срещата, като дори настоя УЕФА да разгледа възможността за преместването ѝ.

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