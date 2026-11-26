Кошмарът за привържениците на Левски в Марсилия продължи и на самия "Стад Велодром". След нападенията срещу български фенове по улиците на френския град, напрежението се пренесе и на стадиона непосредствено преди двубоя от Лига Европа. Група маскирани ултраси на домакините се насочиха към сектора на "сините", въоръжени с палки, бухалки и сигнални ракети. Ситуацията предизвика паника сред част от българската агитка.

Фенове на Левски бягаха от сектора си на "Велодром"

Привържениците на Левски първоначално са влезли безпрепятствено на стадиона, но малко по-късно са били заплашени от крайни фенове на Олимпик Марсилия. Нападателите били с черни качулки и носели палки, бухалки и пиротехнически средства. Те се насочили към сектора, отреден за българската публика, което принудило част от запалянковците да напуснат местата си и да потърсят безопасност.

Според първоначалната информация полицията и стюардите не успели да се намесят своевременно и да предотвратят опасната ситуация. Към момента няма потвърдени данни за пострадали при конкретния инцидент на стадиона.

Още: Фен на Левски, потърпевш от боя в Марсилия: "Причака ни огромна група, имаха ножове"

Поредна атака след побоите по улиците на Марсилия

Случилото се идва само часове след други нападения срещу привърженици на Левски във френския град. Още в сряда вечерта група българи е била причакана от около 30 маскирани младежи, въоръжени с палки и ножове. Един от пострадалите, д-р Йордан Трифонов, разказа пред български медии, че е бил удрян по главата, след което е преследван със запалени сигнални ракети. Двама от привържениците са потърсили медицинска помощ и впоследствие са били освободени.

Напрежението около европейския сблъсък беше очаквано от местните власти, които предварително определиха срещата като високорискова. Именно с мотиви за сигурност френската страна ограничи гостуващата агитка до едва 500 души, въпреки настояването на Левски за повече билети. Българският клуб дори потърси съдействие от УЕФА за промяна на организацията на срещата, но двубоят се провежда по първоначалния план.

Още: Ултраси на Марсилия са търсили фенове на Левски специално, за да ги бият и оберат