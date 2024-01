Без 4G в части от Русия, за да се опази от дронове: За фронта руски източници си противоречат (ВИДЕО)

Новината предизвика коментари в социалните мрежи, че Владимир Путин се страхува от нови украински атаки с дронове: Украйна удари с дронове руски газов терминал чак в Ленинградска област (ВИДЕО). Отделно, в дневния си анализ ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) изказва предположение, че руснаците може да тестват нови системи за електронно и радио заглушаване.

На този фон, един от известните руски военни телеграм канали "Репортер Филатов" се възмущава как в руската армия няма "нито мозък, нито въображение - заради широкоразпространени кадри с убити руски войници, возещи се върху бронирана машина. Те загиват след успешен удар с дрон от украинска страна:

"Reporter Filatov" suddenly found out what the Russian army is truly. pic.twitter.com/a2Z9AqUtoX