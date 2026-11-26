За какво ще трябва да се подготви човечеството през идващата 2027 година - АФП предупреди:

„Ел Ниньо“ плюс изключително горещо лято ще бъде катастрофа

„Ел Ниньо“ през 2027 г. ще е един от най-мощните наблюдавани досега, тъй като се очаква годината да постави нови температурни рекорди. „Ел Ниньо“ възниква в Тихия океан на всеки две до седем години и нарушава режимите на валежите и температурите в голяма част от планетата. Но в свят, който вече е затоплен от климатичните промени, неговите последици се засилват. Една от последиците му ще бъде върху предстоящите реколти в някои региони на света и цените на хранителните продукти. „Най-лошото може би тепърва предстои“, смята Каве Захеди от Организацията на ООН по прехрана и земеделие.

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А всичко това се случва в момент, когато земеделските производители вече плащат висока цена за рязкото поскъпване на торовете и горивата.

Битката между Тръмп и демократите в Конгреса

Новите американски конгресмени и сенатори ще встъпят в длъжност на 3 януари 2027 г. Настоящият лидер на демократите в Камарата на представителите на Конгреса Хаким Джефрис се очаква да стане първият чернокож председател в историята на долната парламентарна камара.

Демократите заявиха, че ще потърсят отговорност от Доналд Тръмп и неговата администрация за корупцията, която според тях е безпрецедентна от завръщането на милиардера републиканец в Белия дом преди две години.

Въпреки мнозинството си в Камарата на представителите и Сената обаче ръцете на демократите няма да бъдат напълно развързани, за да приемат цялото законодателство, което искат. Доналд Тръмп запазва правото си на президентско вето.

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Президентските избори във Франция

След десет години на власт Еманюел Макрон ще отстъпи поста си след президентските избори във Франция, чиито два тура ще се проведат на 18 април и 2 май. Очаква се изключително напрегната предизборна кампания.

Според социологическите проучвания крайнодясната кандидатка Марин Льо Пен и лидерът на радикалната левица Жан-Люк Меланшон се очаква да достигнат до втория тур.

Футболът продължава да властва

Шампионската лига и мечтата на Париж за трети пореден европейски триумф.

От 24 юни до 25 юли Бразилия ще бъде домакин на Световното първенство по футбол за жени.

Пълно слънчево затъмнение

Слънчево затъмнение ще има на 2 август 2027 г. и ще продължи повече от 6 минути. Най-добре ще може да бъде наблюдавано в най-южната част на Испания или, още по-добре, в Северна Африка или Близкия изток. Това обещава впечатляващи гледки, особено в района на египетските пирамиди, и то в средата на деня.