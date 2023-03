Руският страх къде ще ударят украинците расте (ВИДЕО)

Според статия в The New York Times, САЩ и Германия са анализирали детайлно два варианта за нова бъдеща украинска контраофанзива, чиято цел ще е да бъдат създадени условия за край на войната. Първият вариант – атака в Донецка и Луганска област, а вторият – атака, която да прекъсне сухопътния коридор между Крим и Русия, създаден от руската армия с нахлуването ѝ преди над година на украинска земя. Това значи атака през Запорожка област. Именно от такава се опасява командирът на отряда "Восток", част от милициите на т.нар. ДНР (Донецка народна република) и бивш вътрешен министър на ДНР Александър Ходаковски. Той предупреждава в канала си в Телеграм, че в Мелитопол се внася оръжие за партизани, което подсказва сериозна подготовка за бъдеща украинска атака. Де факто говорителят на руската окупационна власт в Запорожка област Владимир Рогов предупреди, че украинците са струпали 12 000 войници и готвят атака в края на март-началото на април.

Russia is massively transferring military equipment to the Zaporizhzia region through occupied Mariupol. The last 24 hours Russian online channels started to panic about an upcoming offensive in the area. pic.twitter.com/hOOTMAwRLG — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 6, 2023

The 44th Artillery Brigade working in the Zaporizhzhia direction. Destroying enemy equipment and personnel. pic.twitter.com/5SfJFpNKKc — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 6, 2023

Бахмут се явява важна съставна част от подготовката на бъдещата украинска контраофанзива. Той явно служи за изтощаване на руските сили, ангажиране на възможно най-много по-опитни и елитни руски войници и елиминирането на колкото се може повече от тях вече в условия на градски бой. От тактическа гледна точка украинската армия спокойно може да изостави Бахмут и изглежда това е правилният избор, предвид напредъка на руснаците и заплахата градът да бъде обкръжен. Все още обаче този напредък е изключително бавен и макар да има застрашаване на ключови логистични линии от запад към Бахмут (път Т0504 Костянтиновка – Часов Яр – Бахмут т.е. южния фронт и пътя от Хромово към Часов Яр т.е. северозападния фронт), украинското командване изглежда е уверено, че може да удържи адекватни позиции още достатъчно време, за да нанася възможно най-много тежки загуби на атакуващите руски сили – важна задача от стратегическа гледна точка. Това е един от основните аспекти на днешния анализ на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната).

Според оценка на НАТО, цитирана от CNN, в Бахмут на всеки убит украински войник се падат най-малко по петима убити руски войници. Оценката на Алианса не съвпада с оценки, идващи от Украйна – за съотношение 1:7 и дори 1:10. Но източник от НАТО казва и, че украинските сили също търпят сериозни загуби в Бахмут. Украинската сводка за изминалото денонощие сочи над 1000 убити руснаци.

Artillery, tank and BMP-2 of the 93rd brigade in Bakhmut. pic.twitter.com/gFOrGUnfhZ — Paul Jawin (@PaulJawin) March 6, 2023

Че нещата не изглеждат особено добре за руснаците се вижда от скорошните изказвания на създателя на ЧВК Вагнер Евгений Пригожин: пак вдига аларма как Бахмут ще се изплъзне на руснаците (ВИДЕО). От думите му може да се съди, че ЧВК Вагнер, която е основната атакуваща сила на руснаците при Бахмут, почва да страда от липса на боеприпаси и кадри – липса за изпълнение на досегашната самоубийствена тактика на "вагнеровците" да атакуват предимно с пехота, с щурмови отряди. От ISW напомнят, че руското военно министерство вече веднъж подкрепи "вагнеровците" в битката за Бахмут с включването на елитни руски десантни части от руските ВВС, като сега изглежда отново има нужда от подкрепления. Затова и вероятно украинското командване още не иска да изостави Бахмут, усещайки възможност да бъдат нанесени тежки загуби на ЧВК Вагнер, която се доказа като единствената руска част, способна все пак да извършва успешни атаки от тактическо естество, макар и на огромна цена.

Предвид факта, че Пригожин е явно най-ярката фигура с политически амбиции, разполагаща със собствена армия, която е силно лоялна към него, не е изключено руският президент Владимир Путин да иска на ЧВК Вагнер да не се помага твърде активно и "вагнеровците" да бъдат отслабени, за да не се превърнат в бъдеща опасност за него. Това би обяснило думите на Пригожин как пак е поискал боеприпаси и подкрепления, като "чукал на всички врати", обаче никой още не му отварял.

Има и други признаци, че руската армия отчаяно се нуждае от свежи попълнения – като например как психиатър в Москва посъветва пациент да се запише в армията, вместо да мисли за самоубийство! Психичноболни хора с оръжие едва ли е нещо, което желае което и да е командване, освен ако не е силно притиснато от обстоятелствата. Отделно, в над 30 руски града руски телеграм канали постоянно публикуват призиви доброволци да се записват в ЧВК Вагнер.

Украинската стратегия да се работи за изтощение на атакуващите руски сили обаче носи и своите рискове – при загуба на Бахмут и ако руснаците успеят да напреднат в Луганска област, подсигурявайки линията Сватово – Кремена, това ще лиши украинската армия от плацдарма за бъдещи офанзивни действия при реките Оскол и Северски Донец. Най-вероятно украинската стратегия се опира на познати вече похвати – след изтощителна за руснаците офанзива без големи стратегически победи, следва контраудар, базиран на прецизни удари по руски логистични центрове, важни за снабдяването на руската армия и настъпление, още повече предвид обещаните западни танкове. Но сега руснаците изградиха далеч повече защитни съоръжения навсякъде по фронта, а при липсата на бойна авиация, която да помага с удари на по-уязвими места, за да следва светкавична операция с механизирани части (танкове и БТР-и), украинската задача за впечатляваща контраофанзива като в Харковска област и при Херсон ще е по-трудна.

Развитие на военните действия в Украйна

Border guards in Bakhmut targetting Wagner units, reportedly forcing them to retreat. It is said 7 enemy forces were destroyed during this attack. pic.twitter.com/nGgooXkJcM — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 6, 2023

(КАРТА) Съгласно сутрешната сводка на украинския щаб са удържани всички важни позиции от север – Дъбово-Васильовка (6 километра северозападно от Бахмут), където е имало 37 руски атаки през последните 24 часа, Ягодно (2 километра северно от Бахмут) и Ивановско (5-6 километра югозапад-запад от Бахмут).

В свой обширен коментар украинският журналист Юри Бутусов описва каква е ситуацията – по-голямата част на Бахмут, включително центърът, са под украински контрол. Основните боеве са за логистиката – най-вече от север, явно с цел да бъде прекъснат изцяло пътя между Хромово и Часов Яр. Според ISW, руснаците вече могат да обстрелват всички пътища, влизащи и излизащи от Бахмут, обаче нямат достатъчно сили на място, за да прекъснат изцяло всички тези пътища. В дневния си обзор популярният руски телеграм канал "Рибар" говори как ЧВК Вагнер вече разширила "зоната за контрол" точно към този път и че в центъра на града "вагнеровците" изцяло контролират местния месокомбинат и атакуват автогарата на града. Само че политическият редактор на германския таблоид "Билд" Юлиян Рьопке твърди друго на база анализ на публични снимки – основната база на ЧВК Вагнер не е в центъра, а по-на север, в детска градина номер 4 т.е. твърденията за пълен контрол на месокомбината на руснаците са силно съмнителни:

Wagner HQ in Bakhmut's northern "Meat Combinate District" is still kindergarten number 4 ... https://t.co/iBTpLDf64Y pic.twitter.com/0bwcFRFOKI — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) March 6, 2023

Източната част на града обаче е под руски контрол – районите, намиращи се на изток от река Бахмутка. Има геолокализирани кадри, които го доказват:

Wagner forces plant their flag at the Tank monument in Zabakhmutka district. This confirms what has happened the last couple of days, AFU has retreated from the eastern district and took better defensive positions west of the Bakhmutovka river.



📍48.59387608759025,… https://t.co/Cy93N3sCrL pic.twitter.com/xPRbNQ2QaB — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 6, 2023

На запад, при Авдеевка и Угледар (Въгледар, Вухледар) няма някакви големи промени на позициите. Има обаче украински данни за струпване на руски сили при Водяне и Краснохоривка, само че те са съставени от елементи на руски военни формирования, които вече претърпяха сериозни загуби – 114-ти механизиран полк, 136-та механизирана бригада и 200 механизирана бригада, която беше изцяло преформатирана. При Угледар обаче за изминалото денонощие няма нито една потвърдена руска пехотна атака – само артилерийски обстрели.

The 25th brigade knocked out 5 Russian tanks yesterday. pic.twitter.com/dsCsEt74Fd — Paul Jawin (@PaulJawin) March 7, 2023

Footage from the destroyed #Maryinka. The city was simply razed to the ground. pic.twitter.com/5SklY7m8lk — NEXTA (@nexta_tv) March 6, 2023

В Луганска област също няма особени промени – според непотвърдени още информации украинците са заели по-добри позиции от север на Кремена, но в околността на града постоянно текат боеве и особено в гористите местности е трудно да се каже кой какво прави. Ясно е, че никой няма решаващ превес. Управителят на Луганска област Сергей Хайдай съобщи за неуспешен опит на руснаците да изтласкат украинците от позиции при Сватово.

