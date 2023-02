Руската армия се държи тактически като ЧВК Вагнер (ВИДЕО)

Руската армия е променила драстично тактическото си поведение на бойното поле в Украйна и тя повече прилича на тактиката на ЧВК Вагнер. Такива данни идват от украинския фронт, след като за пореден път беше пленен руски полеви документ – наръчник за провеждане на щурмови операции.

Съгласно новата руска тактика, вече се ползват нови формирования като основна ударна сила – т.нар. щурмови отряд, а не батальонно-тактическите групи, които досега бяха основата на руската сухопътна военна доктрина. Какво представлява щурмовият отряд – като тежка военна техника той се състои от 6 танка, най-често Т-72, 12 бронирани машини на пехотата, портативни термобарични ракетни установки, противотанкови управляеми ракетни системи, гаубици и самоходни минохвъргачки. Всеки щурмови отряд е съставен от 3 щурмови роти и танкова част. Всяка рота има командно звено и два щурмови взвода, но като брой войници взоводовете са далеч от класическата представа – тези са от 12 до 15 души, като се делят на тактически групи от по трима души. Отделно има екип, управляващ дронове, войници, каращи бронираните машини на пехотата, артилеристи и грижещи се за минохвъргачките, резервна част и медицински екип. Всяка рота има поне по 1 танк и 4 бронирани машини на пехотата, които са екипирани с противотанкови установки, тежки картечници и минохвъргачки.

На теория, щурмовият отряд провежда атаки в рамките на по-малко от минута след началото на артилерийския огън по открити укрепени позиции, като командирът на взвода контролира минометния огън. Танковете се ползват за огнева подкрепа от задна позиция, което подсказва, че руското военно командване се опитва да пази повече танковете, отколкото войниците от пехотата: В снимки: 1000 унищожени руски танка в Украйна, 273 украински

В своя дневен доклад ISW (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) отчита, че новата тактика взаимства практики на ЧВК Вагнер и че това означава "нормализиране" на тактиката за безогледно хвърляне на пехота във фронтални атаки тоест големи загуби на войници. Вероятно и заради малкия си брой като хора, щурмовите отряди бързо ще почнат да намаляват и това ще се отрази на бойната мощ като цяло. С такава тактика не е много вероятно руските сили да постигнат големи оперативни успехи, коментират от ISW.

На този фон, още на 26 февруари зам.-ръководителят на украинското разузнаване Вадим Скибицки заяви, че украинската армия ще е готова за пролетна контраофанзива и че украинска стратегическа цел е да раздели руския фронт между Крим и континентална Русия. Според ISW, предвид състоянието на руските сили в Запорожка област там може да има успешен украински удар.

Развитие на военните действия в Украйна

Northern outskirts of Bakhmut pic.twitter.com/pGgsFX8Kd0 — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 27, 2023

(КАРТА) Според сутрешната сводка на Генералния щаб на украинската армия, в най-горещата точка на фронта – Бахмут, основните спечелени битки са при позиции на север от града. Става въпрос за Берховка (4-5 километра северно от Бахмут), Ягодно (2 километра северозападно от Бахмут), Орехово-Васильовка (10 километра северозападно от Бахмут) и Васильовка, както и отбити руски атаки в самия Бахмут. Ягодно още не е изцяло превзето от руснаците, казват и други украински източници. В своя дневен обзор обаче популярният руски телеграм канал "Рибар", свързван с финансиране от Евгений Пригожин, вече твърди, че изцяло овладян е районът на жп гара Ступки в северната част на Бахмут (КАРТА). Геолокализирана снимка в близост до гарата показва руски войници. Има потвърдени руски опити за атака на Богдановка, на 8 километра северозападно от Бахмут – оттам руснаците се целят в Хромово, за да прекъснат логистична линия за украинската защита на Бахмут. Редица руски телеграм канали говорят и как едва ли не ЧВК Вагнер стигнали до центъра на Бахмут, но потвърждение за това няма. Но всъщност основната новина е, че по целия северен фронт артилерийските дуели са толкова интензивни, колкото досега в тази война не е виждано.

A tank from the 93rd mechanised brigade fighting in Bakhmut, takes out an enemy position with a direct hit. It reportedly hosted unwelcome guests pic.twitter.com/6dRxljpLvj — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 27, 2023

(КАРТА) На южния фронт на Бахмут промяна няма. Руснаците са успели да заемат позиции до бензиностанция на изток от Ивановско (5-6 километра югозапад-запад от Бахмут) и така могат да спират движението по магистрала Т0504 Костянтиновка – Часов Яр – Бахмут. Показателно е, че в украинската сводка няма нищо за руски пехотни атаки, а само за руски артилерийски обстрели, включително чак по Костянтиновка. Украинците обаче също не пестят снарядите – геолокализирани видеокадри показват как руска пехота бива поразена от украински артилерийски огън чак в Курдюмивка, на 15 километра южно от Бахмут:

Aerial reconnaissance of the brigade Rubezh/Frontier (former 4th brigade NGU, Rapid Reaction brigade) corrects artillery fire on the location of Russian troops. @blinzka - Kurdyumivka south of Bakhmut, at 48.467623, 37.954255 pic.twitter.com/gTKHb0w2eP — Paul Jawin (@PaulJawin) February 27, 2023

Aerial reconnaissance of the brigade Rubezh/Frontier (former 4th brigade NGU, Rapid Reaction brigade) tracked down the Russian infantry, spotted its location and transmitted the coordinates. Artillery destroyed the location. @neonhandrail - Kurdyumivka 48.463338, 37.961639 pic.twitter.com/Ih5IarZLri — Paul Jawin (@PaulJawin) February 27, 2023

Времето, обаче, също създава сериозни трудности за движение на тежка военна техника - в Бахмут температурите вече прескочиха 10 градуса в последните дни.

4 🇺🇦120-mm 2С17-2 Nona-SV in the direction of Bakhmut. You can see how the warm weather (13 degrees today) has impact on the roads. Snow melts quickly and roads become rivers. The next 10-14 days it's expected that it will stay above freezing as well during the day. pic.twitter.com/r6LyX1JqOx — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 27, 2023

(КАРТА) По отношение на Авдеевка и Угледар няма никакви промени – руснаците продължават да опитват да минат през село Победа (32 километра южно от Авдеевка), за да заобиколят Маринка (27 километра южно от Авдеевка) и не им се получава. При Угледар боевете са позиционни, най-вече във вилната зона на Николско.

A destroyed Russian tank and two BMP-3's in the eastern direction. pic.twitter.com/tLlVxBxF62 — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 27, 2023

(КАРТА) В Луганска и Харковска област отново има данни за повишаване на интензивността на военните действия, но не и за решителен руски пробив. Кремена, Диброва (5 километра южно от Кремена), Билохоривка (10 километра южно от Кремена), Площанка и Макеевка остават основните позиции на боеве. Руснаците изглежда са напреднали леко при Червенопоповка (Красная Поповка, 5-6 километра северозападно от Кремена, при път R-66). Има информация, че руснаците опитват да пресекат река Оскил северно от Дворичино, на около 50-тина километра от Купянск, но засега няма потвърждение.

Russian forces using UR-77 against Ukrainian positions in the forest south of Kreminna. It's originally intended as a mine clearing vehicle but very often used as an offensive weapon to wipe particular area's off the map due to the heavy explosive charges. pic.twitter.com/WPn7l6vSY2 — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 27, 2023

Продължават и украинските интервенции в Белгород. Появиха се видеокадри на украински дронове, като един е катастрофирал, а е пренасял експлозиви.

