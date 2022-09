Русия се готви да „отпразнува“ най-голямата анексия от времето на Хитлер на Червения площад (ВИДЕО)

Кореспондентът на The Guardian Андрю Рот предава, че колони от автобуси с "поддръжници" вече си проправят път към Червения площад в центъра на Москва преди началото на церемонията, която според огласената информация трябва да започне точно в 15:00 часа.

Очаква се около този час Владимир Путин да произнесе реч на церемония в Кремъл (в Георгиевската зала на Големия Кремълски дворец).

Припомняме, че малко по-рано обаче на прессекретаря на Путин Дмитрий Песков му бе трудно да обясни кои именно украински територии и в какви граници ще анексира Руската федерация предвид факта, че в Запорожка и Херсонска области руснаците така и не можаха да установят пълен контрол. В максималния случай обаче Кремъл ще претендира за около 109 000 кв. км украинска територия, според Рот, което, заедно с анексирания през 2014 г. Крим, възлиза на около 22% от суверенната територия на Украйна.

Kremlin bringing in a big crowd to show support for today’s annexations. A lot of convoys of buses heading by the Kremlin already. Employees of state companies have also been told to attend. pic.twitter.com/fzmz5FtFOD