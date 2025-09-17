Русия се закани да създаде конкурент на "Старлинк"

Русия скоро ще създаде конкурент на сателитната интернет услуга "Старлинк" (Starlink) на американския мултимилиардер Илон Мъск. Това съобщи ръководителят на руската космическа агенция "Роскосмос" Дмитрий Баканов, цитиран от Ройтерс.

"Старлинк" твърди, че управлява най-голямата сателитна система в света, включваща над 8000 спътника.

Новият генерален директор на "Роскосмос", 39-годишният Дмитрий Баканов, призна в предаването на пропагандист № 1 на Путин Владимир Соловьов, че космическата агенция трябва да се откъсне от "инерцията" и да привлече повече талантливи младежи.

Баканов е бивш шеф на компанията "Гонец", управляваща руска система за сателитна комуникация, която е много по-малка по размер от американския си конкурент и се използва главно за правителствени цели.

"Няколко тестови апарата, разположени в орбитата, вече са били проверени и тези, които все още са в производствен процес, са били съответно модифицирани", подчерта Баканов. "Ние също се движим с бързи темпове в тази посока", добави той.

Руската авиокосмическа компания, известна като "Бюро 1440", разработва система от сателити в ниската околоземна орбита за глобално предаване на данни чрез широколентов достъп.

Русия е извлякла поуки от грешките си, включително тези от случая през 2002 г., когато отхвърли опита на Мъск да закупи междуконтинентална балистична ракета за космически изстрелвания, заяви Баканов. Според биографията на Мъск, написана от Ашли Ванс през 2015 г., руснаците отхвърлили Мъск през 2002 г., което го подтикнало да намери начин да подбие цените на руските космически изстрелвания.

След разпадането на СССР през 1991 г. руската космическа програма се сблъска с огромна липса на финансиране, корупция и оплаквания от млади инженери от лошо управление, отбелязва Ройтерс. Амбициите на Русия да бъде водеща сила в космическите изследвания претърпяха сериозен удар през август 2023 г., когато безпилотната мисия "Луна-25" се разби при опит за кацане на повърхността на Луната.