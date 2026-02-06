Лека-полека Сърбия обезлюдява и заличава българското в Западните покрайнини

Поредна видима стъпка към обезлюдяване и заличаване на българското в Западните покрайнини на Сърбия, които България губи с Ньойския договор след Първата световна война. Във вечерните си новини на 4 февруари, сръбската телевизия N1 излъчи относно закриването на последния банков клон в град Димитровград (Цариброд).

В репортажа се посочва, че липсата на поне един банков клон създава сериозни трудности в града и района, особено за по-възрастното население. Местни жители свързват затварянето на банката с икономическия упадък и обезлюдяването на града.

Според интервюираните в репортажа, хиляди хора от Цариброд и близките села работят в България заради липсата на работни места в региона, а също така и заради по-добрите заплати в България. Жителите се оплакват от липса на инвестиции, партийни назначения и усещане, че сръбските институции са изоставили региона.

