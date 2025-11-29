Русия започна да обстрелва Украйна: Мощна експлозия в Одеса и удар в Краматорск (СНИМКА)

След нощната атака срещу украинската столица Киев - към този час руските удари в Украйна тепърва започват. Към момента има информация за мощна есплозия в Одеса и удар срещу украинския град Краматорск в Донецка област, става ясно от материал на РБК - Украйна, позовавайки се на местни медии и Telegram източници. Междувременно в южните райони на Украйна е обявена заплаха от атака с балистични ракети.

Какво се знае за експлозията в Одеса?

Местни канали писаха, че в Одеса е чута силна експлозия. Мястото на експлозията е неизвестно, местните власти все още не са коментирали. Към 19:30 часа местно време въздушната тревога е обявена за прекратена.

Ударът в Краматорск

Вечерта на 29 ноември руските окупатори удариха Краматорск в Донецка област. В резултат на атаката врагът обстреля и повреди гражданска инфраструктура.

„Краматорск беше подложен на вражеска атака. В 16:43 ч. руските войски нанесоха удари по две цели в гражданска инфраструктура. Оценяваме последствията от обстрела, всички служби работят“, съобщиха от градския съвет на Крематорск.

По-късно от градския съвет добавиха, че в резултат на руската атака е пострадала 36-годишна местна жителка. Тя е хоспитализирана и е в средно тежко състояние. Общинският съвет показа и снимки от мястото на руския удар.