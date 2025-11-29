Спорт:

Русия започна да обстрелва Украйна: Мощна експлозия в Одеса и удар в Краматорск (СНИМКА)

29 ноември 2025, 20:58 часа 912 прочитания 0 коментара
Русия започна да обстрелва Украйна: Мощна експлозия в Одеса и удар в Краматорск (СНИМКА)

След нощната атака срещу украинската столица Киев - към този час руските удари в Украйна тепърва започват. Към момента има информация за мощна есплозия в Одеса и удар срещу украинския град Краматорск в Донецка област, става ясно от материал на РБК - Украйна, позовавайки се на местни медии и Telegram източници. Междувременно в южните райони на Украйна е обявена заплаха от атака с балистични ракети. 

Какво се знае за експлозията в Одеса?

Местни канали писаха, че в Одеса е чута силна експлозия. Мястото на експлозията е неизвестно, местните власти все още не са коментирали. Към 19:30 часа местно време въздушната тревога е обявена за прекратена.

Ударът в Краматорск

Вечерта на 29 ноември руските окупатори удариха Краматорск в Донецка област. В резултат на атаката врагът обстреля и повреди гражданска инфраструктура.

„Краматорск беше подложен на вражеска атака. В 16:43 ч. руските войски нанесоха удари по две цели в гражданска инфраструктура. Оценяваме последствията от обстрела, всички служби работят“, съобщиха от градския съвет на Крематорск.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

По-късно от градския съвет добавиха, че в резултат на руската атака е пострадала 36-годишна местна жителка. Тя е хоспитализирана и е в средно тежко състояние. Общинският съвет показа и снимки от мястото на руския удар. ОЩЕ: Руски крилати ракети и "Кинжал" по Киев, в Крим гори летище Саки, Таганрог и Афипската рафинерия - също (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Одеса руски удари война Украйна Крематорск
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес