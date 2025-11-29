Руски крилати ракети и "Кинжал" по Киев, в Крим гори летище Саки, Таганрог и Афипската рафинерия - също (ВИДЕО)

Двама загинали и 13 ранени – това засега е първоначалната информация за резултата от поредната руска комбинирана въздушна атака срещу украинската столица Киев. Информацията е на украинската спешна служба, но тя е предварителна. Кметът на града Виталий Кличко уточнява, че от ранените шестима са хоспитализирани. Ръководителят на киевската военновременна администрация Тимур Ткаченко написа малко преди 7:00 часа сутринта в канала си в Телеграм, че руснаците стрелят по украинската столица с крилати ракети, както и с хиперзвукови ракети "Кинжал". Атаката продължава и в момента, личи от съобщенията в канала в Телеграм на украинските ВВС.

Според данните на украинската спешна служба, девететажна сграда в град Бровари е била ударена – там са ранени два души, евакуирани са 52-ма.

И над Русия дроновете са господари

Нощта беше тежка и за Русия. Руското военно министерство съобщава за 103 свалени дрона тази нощ над руска територия. Най-много – 26, са свалени над Белгородска област. Още 20 са свалени над Ростовска област – там пак беше атакуван Таганрог, като това е 4-та атака тази седмица, основна цел всеки път е руското военно летище "Таганрог Южни". "В Таганрог е повредена жилищна сграда, а покривът на общежитие на Техникума по строителна индустрия и технологии е разрушен. Жителите на общежитието се евакуират във временен жилищен център, изграден на мястото на близко училище. Частен имот изгоря", изброява в официалния си канал в Телеграм Юрий Слюсар, губернаторът на Ростовска област. Кметът на Таганрог Светлана Камбулова уточнява също в канала си в Телеграм, че са избухнали пожари на 8 места в града, както и че на 5 адреса са изпратени сапьори – и тя, и Слюсар казват, че няма пострадали хора. Украинският телеграм канал Supernova+ твърди (КАРТА), че една от целите е 35-то училище в града, където се смята, че е разположен склад за руските дронове "Мълния", както и Таганрогския автомобилен завод. Освен това, 19 дрона са свалени над окупирания незаконно от Русия полуостров Крим, 11 – над Рязанска област, също 11 – над Краснодарския край. В още 6 области са свалени дронове, но навсякъде става въпрос за по 4-5 и по-малко – Още:

Once again, a flurry of unidentified flying objects was spotted over Taganrog in Russia, with at least one coming down somewhere, likely a military target, to the great excitement of locals. pic.twitter.com/zUCA7f50qh — WarTranslated (@wartranslated) November 29, 2025

Руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" подробно описва украинска атака с далекобойни дронове, но и FPV безпилотни летателни апарати срещу руското военно летище в Саки. Първоначално квадрокоптери са атакували позиции на руската ПВО – ударени са система "Тор", както и "Панцир", който бил "макет" според руската версия. След това са атакувани две контролни кули, както и два хангара с авиационна техника. "Най-големи щети са нанесени на контролния център, ударен е от поне два дрона", уточняват от "Два майора". Вероятно става въпрос за безпилотни летателни апарати Fire Point, които имат бойни глави от по 50 килограма взрив.

В Краснодарския край е атакувана Афипската петролна рафинерия – за пореден път. Местният оперативен щаб съобщава за избухнал пожар в рамките на 100 квадратни метра след удар с дрон. "Част от техническото оборудване в помещенията на предприятието е повредено, но няма повредени резервоари. На мястото на инцидента работят аварийни и специални служби", гласи съществената част от съобщението, като се уточнява, че персоналът е евакуиран в бомбоубежище. По-късно оперативната група уточни, че пожарът е локализиран до площ от 250 квадратни метра и че 65 души персонал и 21 единици техника участват в гасенето му. Има и пожар в селскостопанско предприятие, на площ от 50 квадратни метра. Досега губернаторът на Краснодарския край Венямин Кондратиев не е коментирал нищо в канала си в Телеграм.

Във Волгоград има двама ранени след атака с дронове, твърдят местните власти. На няколко места има щети, а ранените не са хоспитализирани, оказана им е помощ на място.