03 декември 2025, 20:27 часа 0 коментара
Специалитети "а ла Липа": Хитове на Дуа Липа вдъхновиха мексиканско меню (ВИДЕО)

По време на трите концерта на британската попзвезда Дуа Липа в Мексико има и съпътстваща програма: феновете могат да опитат кулинарни специалитети „а ла Липа“ – тако, лют сос и коктейл „Маргарита“, съобщава Асошиейтед прес. В понеделник звездата присъства на откриването на временно заведение за тако в столицата Мексико, наречено La Dua, където предварително регистрирани посетители имат възможност да опитат тематични специалитети и напитки, създадени в нейна чест.

Когато песните "Houdini", "Maria", "Radical Optimism" се превърнат в тако

Менюто включва три вида тематични тако, вдъхновени от песни и албуми на Дуа Липа: „Houdini със свинско“, „Maria с телешко“ и Radical Optimism - със скара и сирене по избор. Предлагат се също супа, напитки с краставица и лимон (Training Season Water), бира, както и коктейли „Маргарита“ с лимон и текила. Едно меню струва 249 песо (около 14 долара), отбелязва агенцията.

Очаква се ресторантът да привлича около 800 посетители дневно до петък. Гершон Силис, 26-годишен търговец, си е запазил място седмица по-рано, за да бъде сред първите. „Дуа Липа е любимата ми певица, затова подобни преживявания са много ценни за нас, нейните фенове“, споделя той.

В менюто има и подаръчни пакети със салфетки, шапка на такиеро (майстор на тако – бел. ред.) и календар за 2026 г. със снимки на Дуа Липа, напомнящи класическите календари в мексиканските taquerias. „Ще го сложа в рамка в стаята си“, казва друга клиентка – 23-годишната Фернанда Рейес, която определя Radical Optimism като своето ново любимо тако.

Според Националния институт по статистика и география на Мексико (INEGI) 70% от мексиканците определят такото като любима храна, а над 90% го консумират поне веднъж седмично. В столицата Мексико има над 10 900 taquerias, а през 2024 г. жителите на града са направили около 8 милиона поръчки на тако чрез Uber Eats.

Временният ресторант La Dua е разположен в съществуващата Taqueria Tacos Los Caramelos в столичния квартал „Кондеса“. Значителна част от персонала е ангажирана с управлението на специалния проект на певицата. „Идеята е да се почувствате комфортно, да дойдете за вашето тако, да го усетите като преживяване и после да го консумирате“, казва управителят на сервитьорите Хавиер Моралес.

По време на турнето си Radical Optimism Дуа Липа отделя сегмент за кавър версии на песни. В предишни концерти тя изпълнява хитове на Soda Stereo в Аржентина и Shakira в Колумбия. На първия си концерт в столицата Мексико в понеделник вечерта певицата изпълни Bésame Mucho от Консуело Веласкес в стил, вдъхновен от мексиканския певец Луис Мигел.

Ева Петрова
