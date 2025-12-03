В случай на провал: Има ли план "Б" за мирния план за Украйна

НАТО няма "План Б" в случай на провал на мирните преговори между Русия и Украйна и отказ на САЩ да доставят оръжия на Украйна. Това заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте в отговор на въпрос на кореспондент на УНИАН. "Не мисля, че трябва да мислим за План "Б". Защото САЩ са много последователни в подкрепата си за Украйна, както и всички съюзници от НАТО. САЩ заявиха, че искат да доставят на Украйна необходимите оръжия, както летално, така и нелетално. Но очакваме европейците и канадците да се ангажират, когато настъпи моментът за плащането", каза Рюте.

Той добави, че това се отнася до програмата "PURL", по която САЩ доставят на Украйна необходимите оръжия. По-конкретно, те включват системи за противовъздушна отбрана Patriot и ракети PAC-3.

"И цялото останало оборудване и военна техника, необходими, за да останем възможно най-силни в тази борба, финансирани от нашите европейски и канадски съюзници. Това е голяма програма, която започна през юли. Вярвам, че тези критични материали, на стойност 5 милиарда, ще бъдат доставени на Украйна до края на годината", добави Рюте.

Припомняме, че пет съюзника от НАТО потвърдиха на 3 декември нови покупки на американско отбранително оборудване за Украйна в рамките на Приоритетния списък с нужди на Украйна (PURL). Инициативата PURL, стартирана по-рано тази година, дава възможност на членовете на Алианса да закупят модерно оръжие от САЩ за Киев. По време на среща на външните министри на съюзниците в Брюксел бяха обявени два съвместни пакета по PURL, всеки на стойност 500 милиона долара.

