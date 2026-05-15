Руската агресия срещу Украйна: Дронове прекъснаха нормалния живот във Финландия и Латвия (ВИДЕО)

Поне един дрон е нахлул в небето над Финландия, а в Латвия също бе издадено предупреждение за въздушна тревога на 15 май. Рано сутринта силите за отбрана на скандинавската страна получиха сигнал за безпилотни летателни апарати, които вероятно са навлезли във Финландия. Предполагаемият район на целта е между столицата Хелзинки и Порвоо, намиращ се на изток. Изтребители F/A-18 Hornet на финландските военновъздушни сили прелетяха над област Уусимаа и край бреговете на Хелзинки.

Според полицията са регистрирани наблюдения на дронове в южната част на Финландия. В изявлението се посочва, че през цялата сутрин властите са получавали сигнали за безпилотни летателни апарати във финландското въздушно пространство. Сутринта властите издадоха предупреждение за опасност, призоваващо жителите на Уусимаа да останат в домовете си и да стоят далеч от прозорците.

Всичко това се случва на фона на продължаващите атаки с дронове между Русия и Украйна. Тази нощ украинските сили не са атакували граничната с Финландия Ленинградска област - според прессъобщение на военното министерство в Москва, в което се казва, че са били "унищожени" 355 дрона над руските региони.

Финландските граждани вече могат да продължат с нормалния начин на живот

Властите в Хелзинки проведоха среща в 6:30 ч., за да обсъдят работата на градските служби днес.

В 7:06 ч. властите обявиха, че заплахата от дронове в област Уусимаа е отминала и че жителите могат да се върнат към нормалния си начин на живот - безопасно е да ходят на работа и на училище, заяви министърът на вътрешните работи Мари Рантанен, цитиран от Yle.

В 8:15 ч. Кимо Кохвака, ръководител на спасителната служба към Министерството на вътрешните работи, заяви пред информационната агенция STT, че според наличната информация поне един дрон е прелетял над Финландия.

„Според властите дроновете, които може би са се насочвали към Финландия, вече не представляват непосредствена заплаха за финландските жители. Въоръжените сили остават в повишена готовност за удари с дронове“, се казва в изявлението на ВВС на страната, в което не се споменава изрично нахлуване на безпилотен летателен апарат.

През нощта и тази сутрин властите следяха внимателно ситуацията. Като предпазна мярка - те решиха да издадат предупреждение. Премиерът Петтери Орпо и президентът Александър Стуб благодариха на властите и службите за действията им по време на заплахата.

Полетите са забавени, но градският транспорт не е блокиран

Финландският транспортен оператор за столицата (HSL) продължи да работи въпреки възможната заплаха от дронове в Уусимаа. Някои автобусни линии са отменени, но обслужването не е напълно преустановено, съобщи дежурната служба на HSL. Метрото в момента работи. Причината за отмяната на отделни линии може да бъде например неявяване на автобусен шофьор на работа, съобщава пресслужбата.

Полетите са забавени поради временно затваряне на въздушното пространство. Поради заплаха от дронове въздушният трафик на летище „Хелзинки-Вантаа“ беше преустановен тази сутрин. Няколко сутрешни полета бяха отменени или пренасрочени.

Журналистката на Yle Лена Партанен съобщава, че директният полет за Берлин е бил преместен от 7:05 за 13:45 - с прекачване в естонската столица Талин. „Карахме към летището в 5:30. По пътя чухме и видяхме изтребители. После прочетохме за дроновете в новините. Първо, полетът беше забавен с 40 минути. Минахме през проверката за сигурност и чакахме инструкции. После получихме съобщение, че полетът е отменен“, казва Партанен.

Полетите към "Хелзинки-Вантаа" бяха пренасочени към други летища тази сутрин. От двата сутрешни полета от Токио единият се насочи към Стокхолм, а другият – към Рованиеми. Полетът от Осака също кацна там. Рованиеми служи като резервно летище за трансполярни полети, които навлизат във финландското въздушно пространство през Лапландия.

Полетите от Хонконг, Сингапур и Малага бяха пренасочени към Стокхолм.

Около 7 ч. сутринта въздушното пространство над Уусимаа беше отворено отново.

Латвия също издаде предупреждение за дронове

През нощта беше издадено предупреждение за възможна заплаха и за латвийското въздушно пространство, съобщава местната медия Delfi.lv.

Предупреждението беше в сила от 1:43 ч. до 6:37 ч. То обхващаше четири общини на границата с Русия и Беларус.

Латвийските военновъздушни сили наблюдаваха въздушното пространство. Все още няма информация за дронове или други чужди обекти, нахлули в небето над страната.

Според информация от 112.lv в районите Балви, Лудза, Краслава и Резекне е било изпратено съобщение чрез мобилната мрежа за възможна заплаха за въздушното пространство.

Националните въоръжени сили, заедно със съюзниците от НАТО, постоянно наблюдават въздушното пространство, за да гарантират способността за незабавен отговор на потенциална заплаха, гласи изявление на силите. Националните въоръжени сили са засилили способностите за противовъздушна отбрана на източната граница, като са изпратили допълнителни подразделения. Добавя се още: "Докато агресията на Русия в Украйна продължава, е възможно повторение на такива случаи, при които чуждестранен безпилотен летателен апарат навлиза или се приближава към латвийското въздушно пространство".

Изтребители от мисията на НАТО за патрулиране във въздушното пространство над Балтийско море са били активирани.

В региона на Лудза учебният процес във всички образователни институции на 15 май е отменен, съобщи общината. Общинските институции ще работят дистанционно, но образователните институции ще осигурят приемането на деца, ако е необходимо.

Община Краслава също съобщи, че на 15 май учебният процес в училищата ще се провежда дистанционно, детските градини ще възобновят работата си след отмяната на извънредното положение, а общинските институции ще работят дистанционно в режим на дежурство. Жителите на региона Краслава се приканват да се свържат с работодателите си и личните си лекари за по-нататъшни действия. Болницата работи по обичайния ред.

Има забавяне на поне два влака към столицата Рига - съответно с около 75 минути и 190 минути.

Припомняме, че украински дронове в латвийското въздушно пространство, отклонени от Русия чрез електронно заглушаване, се стигна до оставка в правителството в Рига. Впоследствие и целият кабинет се разпадна: Заради украински дронове: Латвийският министър на отбраната подаде оставка.