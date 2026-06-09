Радар за икономика: Най-важните новини на 09 юни 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 09 юни 2026 г.

Отнеха лиценза на голямо име в застрахователния бизнес

Комисията за финансов надзор (КФН), със свое решение от днес, 9 юни 2026 г., отне лиценза за застрахователна дейност на ЗАД „ДаллБогг: Живот и здраве“ АД. Това се случва месец след като браншови организации, клиенти и служители на застрахователното дружество излязоха на общи ефективни стачни действия, когато КФН наложи забрана на компанията да продава нови застраховки. През април комисията забрани на ЗАД "ДаллБогг Живот и Здраве" АД сключване на нови застрахователни или презастрахователни договори по всички или по отделни класове застраховки, удължаване срока на вече сключени контракти и разширяване на покритието по тях. Отнеха лиценза на голямо име в застрахователния бизнес

Празен чек за 3,8 млрд. евро: Управляващите вдигнаха тавана на външния дълг

Правителството на Румен Радев получи "зелена светлина" в парламентарната бюджетна комисия за увеличение на лимита за нов държавен дълг с 3,8 млрд. евро, като мотивът на кабинета е необходимостта от финансиране на проекти по Плана за възстановяване и устойчивост и осигуряване на ликвидност до постъпването на европейските средства.

Още: Празен чек за 3,8 млрд. евро: Управляващите вдигнаха тавана на външния дълг

Няма пари за заплати: Топлофикации и ЕРП-та поискаха по-сериозно поскъпване на парното и тока

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) проведе открити заседания за обсъждане на новите цени на парното в периода 1 юли 2026 г. - 30 юни 2027 г., както и за обсъждане на новите цени на тока в периода 1 юли 2026 г. - 30 юни 2027 г. За топлинна енергия Комисията предлага среднопретеглено увеличение от 4,58 процента, а цената на електроенергията за бита е предложено да се повиши средно с 3 на сто от началото на следващия месец. Няма пари за заплати: Топлофикации и ЕРП-та поискаха по-сериозно поскъпване на парното и тока

Нов обрат с цената на петрола заради ситуацията в Близкия изток

Цената на петрола се понижи в сутрешната търговия и заличи по-голямата част от ръста от предходната сесия, след като Иран и Израел съобщиха, че са прекратили взаимните удари след призив на президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде Ройтерс. Иран и Израел прекратиха засега атаките помежду си, Техеран обаче предупреди, че може да възобнови ударите, ако Израел продължи операциите срещу "Хизбула“. Нов обрат с цената на петрола заради ситуацията в Близкия изток

Курсът на еврото към долара остава на нива, невиждани от месеци

Курсът на еврото спрямо щатския долар остава дълбоко под границата от 1,16 към американската валута, нещо невиждано т месеци. Това се случва в седмицата, в която Европейската централна банка ще решава за лихвените проценти. Като цяло в последната седмица европейската валута се задържа на значително по-ниски стойности, заради силната американска валута и също така притисната от петролната криза в Близкия изток.

Курсът на еврото към долара остава на нива, невиждани от месеци