Кабинетът "Радев":

"Забиват ни нож в гърба и напомнят на Русия": Украински военен с тежки думи за Полша

09 юни 2026, 19:45 часа 626 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno/ChatGPT5
"Забиват ни нож в гърба и напомнят на Русия": Украински военен с тежки думи за Полша

Поредното изостряне на отношенията между Полша и Украйна от последните дни може да струва на Варшава скъпо, тъй като тя рискува да пропусне важни геополитически възможности, които иначе се отварят пред нея с края на войната в Украйна. Това предупреди полските политици бившият съветник в МВР на Украйна, а понастоящем военнослужещ в редовете на украинската армия Виктор Андрусив. В свой анализ на политическата истерия, която избухна в Полша, по повод решението на президента Володимир Зеленски да кръсти украинска военна част на името на националистическата Украинска въстаническа армия (УПА), обвинявана в избиването на поляци по време на Втората световна война, той пише следното: 

"Честно казано, цялата тази история е измислена. ОУН и УПА (Организацията на украинските националисти и Украинската въстаническа армия - две организации от периода преди и по време на Втората световна война, темата около които е силно спорна и политически чувствителна - бел. ред.) са официално признати от украинското законодателство от 2015 г. Нещо повече, законът "За правния статут и почитането на паметта на борците за независимост" гласи, че публичното отричане на този факт е унижение на достойнството на нашия народ и се счита за незаконно. Поляците са много наясно с това и до момента не са излизали от кожата си по този повод. А сега ние, съгласно нашето законодателство, просто дадохме име на едно подразделение и изведнъж това ги вбеси. Паметникът на Бандера в Лвов (Степан Бандера, идеологът на украинското националистическо движение през XX век - бел. ред.) не ги притесняваше, но името на едно подразделение от Специалните части се превърна в края на света."

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Според мнението на Андрусив тази реакция в Полша е пресилена.

"Негодованието, истерията заради клането във Волин, омразата и шовинизмът най-накрая печелят в Полша. В много отношения те вече ми напомнят за руснаците в навечерието на инвазията, когато пропагандата за "Великата отечествена война" и омразата към нас погълнаха обществото, така както германците през 30-те години на миналия век. Винаги има цена и поляците ще я платят", смята Виктор Андрусив.

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Нататък той пише още:

"Сега Полша има решаваща стратегическа възможност да стане наш съюзник, да инвестира в нашата победа и да сформира мощен съюз с нас. В бъдеще, когато ЕС се разпадне под десничарския натиск, този съюз би могъл да трансформира ролята на Полша и нашата на континента. Вместо това поляците избират шовинистичния екстаз пред влияние в бъдещето." 

Критикувайки позицията на полското ръководство, украинският политик и военен смята, че историята се повтаря в известен смисъл и страната му отново се озовава в сложна ситуация. "Нищо не се е променило от 1922 г. Борим се с жесток враг, а съседите ни ни забиват нож в гърба с дребните си исторически обиди." 

Мнението на Виктор Андрусив е публикувано в неговия телеграм канал "Політика Андрусіва".

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Критики на полската реакция и от бивш външен министър на Полша

Междувременно бившият полски външен министър Яцек Чапутович заяви, че отнемането на Ордена на Белия орел, най-високото полско отличие, присъдено на Володимир Зеленски, което поиска сегашният президент на Полша Карол Навроцки, както и ескалирането на целия спор от страна на Варшава е непрофесионално и накърнява имиджа на страната, цитира го "Европейска правда", цитирайки един от най-големите полски информационни портали Onet.

"Президентът (Навроцки – бел. ред.) не спечели нищо, а ние, като страна, загубихме значителна част от престижа си по целия този въпрос. Избраният инструмент за разрешаване на този въпрос беше неадекватен", заявява Чапутович. 

Според бившия министър ролята на дипломацията е да предотвратява подобни ситуации и да укрепва връзките между държавите. Той добави, че не одобрява хода на Зеленски, но и че отнемането на наградата му не е правилното решение. Мнението на дипломата е, че решението на Зеленски е "сериозна грешка", но полските политици не е трябвало да се опитват да се възползват от нея.

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Заглавната снимка е илюстративна и е направена с инструмента за ИИ ChatGPT5 на OpenAI

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Украйна Полша Володимир Зеленски авторски
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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