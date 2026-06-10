В отговор на сваления хеликоптер: САЩ нанасят въздушни удари по цели в Иран

Централното командване на САЩ заяви, че силите на страната са започнали удари в самоотбрана срещу Иран в 17:00 източно време. Атаките са по заповед на главнокомандващия армията президент Доналд Тръмп в отговор на свалянето на хеликоптер "Apache" вчера. От CENTCOM определиха операцията като пропорционален отговор.

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Американски длъжностно лице потвърдиха за ударите пред Fox News. Въздушните удари, насочени срещу Иран, са „продължаващи“ и целите включват цели на противовъздушната отбрана и радарни съоръжения. Съобщава се за експлозии в близост до Минаб, чуват се взривове и в близост до иранското пристанище Сирик.

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Американски официален представител заяви, че последните удари са просто предупреждение към Техеран и не се очаква да попречат на усилията за преговори за приключване на конфликта.

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Същевременно Иран също отправи предупреждение тази вечер. От Ислямската република бяха категорични, че "ще отговорят на агресията на САЩ, която се извършва под предлог на инцидента с вертолета Апачи".

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Изявление дойде и от министъра на външните работи на Иран Абас Арагчи. "Въпреки пораженията си на бойното поле, САЩ решиха да изпитат решимостта ни. Нашите мощни въоръжени сили няма да оставят нито една атака или заплаха без отговор. Напуснете нашия регион, ако искате да сте в безопасност. Историята на Персийския залив има много глави за страшните съдби на нахлуващите нашественици", написа той на профила си в X.