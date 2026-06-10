Войната в Украйна:

Politico: Украйна се опасява, че кандидатурата ѝ за членство в ЕС може да бъде забавена

10 юни 2026, 1:03 часа 608 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock/Guliver
Politico: Украйна се опасява, че кандидатурата ѝ за членство в ЕС може да бъде забавена

Желанието на Украйна бързо да напредне към членство в ЕС създава напрежение между Киев, Брюксел и няколко европейски столици преди откриването на първия официален преговорен блок следващата седмица. Това съобщава Politico, позовавайки се на дипломати и служители на ЕС. Отбелязва се, че Киев и Брюксел публично приветстваха вероятното начало на официални преговори на 15 юни като пробив.

„Но Украйна е обезпокоена, че кандидатстването ѝ може да се забави поради политически проблеми, включително президентските избори във Франция. Това би могло да измести въпроса за разширяването надолу в дневния ред на ЕС. Брюксел, междувременно, е обезпокоен от темпото на реформите в Киев“, пише изданието.

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Дискусионните документи, публикувани от Париж и Берлин, насърчаващи „асоциирано членство“ за Киев и други временни решения за страните кандидатки, са обезпокоителни. „На практика на Украйна се предлага всичко, освен самото членство“, заяви посланикът на Украйна в ЕС Всеволод Ченцев.

Дипломати казват, че Украйна рискува да изостане – с някои от ползите от интеграцията в ЕС, но без ясен път към пълноправно членство. Киев не отхвърля френско-германските идеи, но иска по-надеждни гаранции за това до какво ще доведат те, според служители, запознати с преговорите.

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Защо ситуацията се нажежава: Киев иска да отвори не един, а няколко преговорни клъстера до края на това лято, за да покаже ясно на своите политици и изтощени от войната избиратели, че членството в ЕС е реална перспектива, а не несбъдната мечта. Брюксел, от своя страна, е обезпокоен от разочарованието като рисков фактор за вътрешните реформи в Украйна. Всъщност напредъкът по приемането на ключови закони, необходими за присъединяването към ЕС, се забави през последните месеци.

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Те припомниха, че еврокомисарят по разширяването Марта Кос посети бомбардирания Киев тази седмица с призив да „запазим спокойствие, да продължим напред“, срещайки се с премиера Юлия Свириденко и ръководителите на парламентарните комисии, отговорни за прегледа на реформите.

„В залата имаше усещането, че и двете страни наистина започват да запретват ръкави и да се включват в процеса на достъп по много по-активен начин“, каза служител на ЕС, запознат с подробностите около посещението на Кос.

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Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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