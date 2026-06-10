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НА ЖИВО: Доближават ли се САЩ и Иран до ядрено споразумение?

10 юни 2026, 0:14 часа 515 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
НА ЖИВО: Доближават ли се САЩ и Иран до ядрено споразумение?

На 28 февруари 2026 г. Израел нанесе "превантивен удар" срещу Иран, а Съединените щати също се включиха. Ударите бяха насочени срещу "иранския апарат за сигурност". Сред целите досега бяха Техеран, Кум, Исфахан (там има обекти на иранската ядрена програма) и Хорамабад. The New York Times, на база свои източници, потвърждава за участието на американски военни самолети в операцията и добавя, че се очаква тя да е по-мащабна от 12-дневната война през миналата година. Според американския президент Доналд Тръмп целта е да се унищожи цялата ракетна програма на Иран и да се разградят напълно Военноморските сили на страната. Около 22:30 часа българско време на 28 февруари американски и израелски източници обявиха, че аятолах Али Хаменей е убит при атаките.

Въпреки скорошните напрежения, преговарящите на САЩ и Иран са постигнали напредък по възможна ядрена сделка. Това съобщава The New York Times, позовавайки се на свои източници.

Според изданието, основните точки, обсъждани в момента, са:

  • Спиране на обогатяването на уран — САЩ искат Иран да спре обогатяването на уран за 20 години, но преговорите се насочват към възможна замразяване за 15 години.
  • Намаляване на запасите от уран на Иран — Обогатеният уран на Иран ще бъде разрешен за цивилни цели под международен надзор, което ще предотврати неговото използване във въоръжения.
  • Демонтиране на ядрени съоръжения — САЩ искат Иран да затвори основните обекти в Натанз, Фордо и Исфахан. Иран може да се съгласи да затвори някои, но иска да запази поне едно съоръжение в действие.
  • Разрешаване на изненадващи инспекции — Международните инспектори ще получат по-широк достъп за проверка на спазването, включително потенциално непредварително обявени инспекции.
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САЩ ядрено споразумение война Иран
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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