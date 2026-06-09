В чужбина се питат защо България саботира европейския натиск върху Путин за край на войната (ВИДЕО)

Вече се трупат международни реакции във връзка с изявлението на българския министър на отбраната Димитър Стоянов, че страната ни спира да предоставя "повече въоръжение" на украинската армия. Цялото изявление на ръководителя на военното ведомство бе предадено на видео от популярната турска платформа Clash Report, която следи изкъсо конфликтните точки по света, включително Украйна. Медията си спестява коментар по позицията на властите ни.

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Въпрос без отговор - засега

Стоянов каза днес, 9 юни, следното: „Ясно вече заявихме, че войната в Украйна няма да бъде решена на бойното поле. Виждаме една позиционна война и колкото и въоръжение да се трупа, единственото, което се получава, е загуба на човешки живот. Време е да се седне на масата на преговори. Време е да се търси справедлив мир, който трябва да бъде определен от двете страни, които участват в конфликта. Разбира се, ролята на Европейския съюз е изключително важна. Трудно би се отдала тази роля да бъде роля на медиатор, тъй като – така или иначе – ЕС е подпомагал Украйна в тази война.

На Украйна ѝ трябват повече хора, а не повече въоръжение. Тя има достатъчно много въоръжение. Така че ние не предвиждаме изпращането на повече въоръжение на украинската армия“.

Bulgarian Defense Minister Dimitar Stoyanov:



We have already clearly stated that the war in Ukraine will not be resolved on the battlefield.



We are witnessing a positional war, and no matter how much weaponry is accumulated, the only result is the loss of human lives.



Ukraine… pic.twitter.com/tXVrv9JVT9 — Clash Report (@clashreport) June 9, 2026

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От изявлението му не стана ясно дали говори за помощ за Киев като цяло, или за военни пакети, които се плащат с български пари. В тази връзка от Actualno.com зададохме уточняващ въпрос до пресцентъра на Министерството на отбраната: Какво спираме за Украйна - пакетите военна помощ, за които България плаща, или всякакви доставки на оръжия, включително такива, които по никакъв начин не се плащат с български средства, а само по линия на ЕС или по друга линия?

Този ход е против опитите на ЕС за оказване на натиск върху Русия да прекрати войната

Докато чакаме отговора на въпроса, надникваме и в материал на Bloomberg от днес, в който се посочва, че новото правителство на Румен Радев планира да прекрати доставките на оръжие за Украйна – "ход, който би противоречал на опитите на Европейския съюз да окаже натиск върху Русия с цел прекратяване на войната".

Bloomberg отбелязва още, че позицията на министъра е в пълно съзвучие с тази на премиера Румен Радев, който от години твърди, че конфликтът не може да бъде решен на бойното поле.

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От Actualno.com добавяме следния щрих - докато беше президент, Радев нарече защитата на Украйна "обречена кауза", но сега, когато инициативата е в Киев с натиска по фронтовата линия спрямо руската армия, с ударите със среден и дълъг обсег в руския тил, който води до недостиг на гориво в редица региони, с атаките в Москва и в Санкт Петербург, с клатещата се руска икономика, правителството му явно захвърля един от силните козове на Европа да накара Путин наистина да седне на масата за добросъвестни преговори.

Bloomberg също напомня, че България е сред най-големите производители в ЕС на боеприпаси от съветски тип, които изиграха критична роля за оцеляването на Украйна през първите месеци на войната.

Снимка: Getty Images

Associated Press отчита, че премиерът Румен Радев, чието правителство встъпи в длъжност след убедителна победа на изборите през април, от години се противопоставя на въоръжаването на Украйна и призовава вместо това за „дипломатически решения“. Агенцията отбелязва също, че България предоставя военна помощ на Украйна, откакто Русия започна пълномащабната си инвазия през 2022 г. Доставките, състоящи се предимно от оръжия от съветската епоха, изиграха важна роля в ранните етапи на войната. Поради вътрешни политически противоречия, конкретно участието на БСП в кабинета "Петков", тогава те се осъществяваха предимно през трети държави.

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Бившият ни посланик в Русия Илиян Василев разкритикува остро решението в профила си във Facebook: "Ако Радев и неговите съмишленици действително смятат, че не бива да се подпомага Украйна, защо не отидат директно при българската отбранителна индустрия и не кажат ясно: „Спираме разрешителните за износ“? Нека поемат отговорността за подобно решение и обяснят защо трябва да бъдат загубени поръчки за милиарди левове, хиляди работни места и един от малкото индустриални сектори, в които България е реален фактор на европейския пазар.

И да попитат тези индустриалци имат ли полза от взаимодействието с украинските въоръжени сили за конкуретноспособността на продукцията си. И още по-право куме в очи - могат ли да я задържат без споразумението за сигурност с Украйна. Защото започна да ми писва от безхаберници".

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Василев добавя: "Истинският проблем е, че подобни изказвания нито променят хода на войната, нито приближават мира. Те единствено затвърждават образа на България като държава, която постоянно изпраща противоречиви сигнали към своите съюзници. И така рискуваме да постигнем най-лошото от всички възможни положения – в Брюксел да ни възприемат като троянски кон на Москва, а в Москва да продължават да смятат, че не правим достатъчно за руските интереси. И да завършим както през Втората световна война - от страната на губещите. Уж "натовски" военни ни управляват, а то съветски мундири. Подобна външнополитическа шизофрения рядко носи дивиденти. По-често води до загуба на доверие от всички страни".

А ето как междувременно действа държава, която също като България се присъедини към НАТО през 2004 г. и която има обща граница с Русия - украинският президент Володимир Зеленски обяви, че Украйна и Латвия са подписали споразумение за съвместно производство на дронове.

Zelenskyy announced that Ukraine and Latvia have signed a "Drone Deal" agreement on the joint production of drones. pic.twitter.com/BEstYRpvXO — WarTranslated (@wartranslated) June 9, 2026

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