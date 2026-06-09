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След взрив на газопровод: Дагестански град е в пламъци (ВИДЕО)

09 юни 2026, 23:05 часа 402 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
След взрив на газопровод: Дагестански град е в пламъци (ВИДЕО)

Град Казилюрт в Дагестан е в пламъци. Огромен огнен стълб се издига над града, като според Министерството на извънредните ситуации на Русия са възникнали най-малко три взрива в голям газопровод. След експлозиите газът под високо налягане продължава да изтича и да гори, създавайки огромен пожар. Сиянието от пожара може да се види от десетки километри далеч.

Височината на пламъците достига 15 метра, газопроводът е прекъснат от 718-и до 661-и километър. Броят на евакуираните заради пожара в Дагестан се е увеличил до почти 140 души.

Според руското министерство на извънредните ситуации е възникнало разхерметизиране на главен газопровод с диаметър 1200 мм. Информацията все още се уточнява. Общо в овладяването на стихията от ведомството уточняват, че са участвали 25 души и 7 единици техника, включително 12 души и 3 единици техника от Министерството на извънредните ситуации.

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газопровод Дагестан експлозия взрив
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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