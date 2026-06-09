Доза допамин за 9 юни 2026 г.: Биковете могат да ни изненадат

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.
Биковете, изненадващо, се оказват толкова мили. Този пръхтящ и риещ с копита гигант е опитомен за секунди от едно дребосъче:
Още: Доза допамин: 6 юни 2026 г.
#cat #funnyanimals #animalvideos #animalovers #animaloftheday pic.twitter.com/sqCMoJT6YY— Funny Amimal Videos (@Funyanimalclip) May 20, 2026
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