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Доза допамин за 9 юни 2026 г.: Биковете могат да ни изненадат

09 юни 2026, 22:30 часа 630 прочитания 0 коментара
Снимка: принтскрийн/Х
Доза допамин за 9 юни 2026 г.: Биковете могат да ни изненадат

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.

Биковете, изненадващо, се оказват толкова мили. Този пръхтящ и риещ с копита гигант е опитомен за секунди от едно дребосъче:

Още: Доза допамин: 6 юни 2026 г.

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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